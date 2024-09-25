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Россия в январе-августе сократила выпуск стального проката на 5,3 процента
Россия в январе-августе сократила выпуск стального проката на 5,3 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Россия в январе-августе сократила выпуск стального проката на 5,3 процента
Производство готового стального проката в России в январе-августе сократилось на 5,3% в годовом выражении - до 41 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:14+0300
2024-09-25T19:14+0300
2024-09-25T19:14+0300
экономика
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производство проката
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в январе-августе сократилось на 5,3% в годовом выражении - до 41 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде снизился на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года – до 37,4 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 5,3% и составило 34,4 миллиона тонн. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за восемь месяцев снизился на 4,6% - до 8,6 миллиона тонн.
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россия, росстат, производство проката
Экономика, РОССИЯ, Росстат, производство проката
Россия в январе-августе сократила выпуск стального проката на 5,3 процента
Росстат: выпуск стального проката в январе-августе снижен на 5,3%, до 41 млн т
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в январе-августе сократилось на 5,3% в годовом выражении - до 41 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде снизился на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года – до 37,4 миллиона тонн.
Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 5,3% и составило 34,4 миллиона тонн.
Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за восемь месяцев снизился на 4,6% - до 8,6 миллиона тонн.
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