https://1prime.ru/20240925/prokat-851782652.html

Россия в январе-августе сократила выпуск стального проката на 5,3 процента

Россия в январе-августе сократила выпуск стального проката на 5,3 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ

Россия в январе-августе сократила выпуск стального проката на 5,3 процента

Производство готового стального проката в России в январе-августе сократилось на 5,3% в годовом выражении - до 41 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:14+0300

2024-09-25T19:14+0300

2024-09-25T19:14+0300

экономика

россия

росстат

производство проката

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в январе-августе сократилось на 5,3% в годовом выражении - до 41 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде снизился на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года – до 37,4 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 5,3% и составило 34,4 миллиона тонн. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за восемь месяцев снизился на 4,6% - до 8,6 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20240913/titan-851536422.html

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россия, росстат, производство проката