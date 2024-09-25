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Промышленное производство в России в августе выросло на 2,7 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/promproizvodstvo-851783799.html
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,7 процента
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,7 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,7 процента
Промышленное производство в РФ в августе замедлило рост до 2,7% в годовом выражении с 3,3% в июле, в месячном выражении выросло на 1,7%, свидетельствуют данные... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:34+0300
2024-09-25T19:49+0300
экономика
россия
росстат
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в августе замедлило рост до 2,7% в годовом выражении с 3,3% в июле, в месячном выражении выросло на 1,7%, свидетельствуют данные Росстата.С исключением сезонного и календарного факторов в августе текущего года промышленное производство выросло на 0,8%. За январь-август промышленность показала рост на 4,5% в годовом выражении.Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в августе в годовом выражении выросло на 0,1% после снижения на 2,2% в июле; за январь-август снижение составило 0,4% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в августе выросла на 4,7% в годовом выражении после 6,6% месяцем ранее; за январь-август – на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года.В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в августе в годовом выражении снизилось на 1,2% после роста на 2,5% в июле; в январе-августе выросло на 1,2% в годовом исчислении. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в августе выросло всего на 0,2% в годовом выражении после 4,1% месяцем ранее; за восемь месяцев - на 3,4%.Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в текущем году на 4%, в 2025 году - на 2%, в 2026 и 2027 годах - на 2,4% и 2,6%. В 2023 году российская промышленность выросла на 4,1%.В Минпромторге РФ отметили, что несмотря на рост объемов производства в обрабатывающих секторах с начала текущего года, в августе наблюдается коррекция темпов как по сравнению с прошлым годом, так и по отношению к предыдущему периоду."На формирование данного тренда существенное значение могли оказать в том числе текущие макроэкономические условия. Так, длительное сохранение высокой ключевой ставки может привести к исчерпанию восходящего инвестиционного цикла, необходимого для расширения предложения, способного удовлетворить растущий спрос на промышленную продукцию", — прокомментировали в министерстве.Благодаря реализации новых национальных проектов сохраняется тенденция на стабилизацию восходящего тренда, добавили там.
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россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:34 25.09.2024 (обновлено: 19:49 25.09.2024)
 
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,7 процента

Росстат: промпроизводство в РФ в августе выросло на 2,7% в годовом выражении

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в августе замедлило рост до 2,7% в годовом выражении с 3,3% в июле, в месячном выражении выросло на 1,7%, свидетельствуют данные Росстата.
С исключением сезонного и календарного факторов в августе текущего года промышленное производство выросло на 0,8%. За январь-август промышленность показала рост на 4,5% в годовом выражении.
Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в августе в годовом выражении выросло на 0,1% после снижения на 2,2% в июле; за январь-август снижение составило 0,4% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в августе выросла на 4,7% в годовом выражении после 6,6% месяцем ранее; за январь-август – на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года.
В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в августе в годовом выражении снизилось на 1,2% после роста на 2,5% в июле; в январе-августе выросло на 1,2% в годовом исчислении. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в августе выросло всего на 0,2% в годовом выражении после 4,1% месяцем ранее; за восемь месяцев - на 3,4%.
Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в текущем году на 4%, в 2025 году - на 2%, в 2026 и 2027 годах - на 2,4% и 2,6%. В 2023 году российская промышленность выросла на 4,1%.
В Минпромторге РФ отметили, что несмотря на рост объемов производства в обрабатывающих секторах с начала текущего года, в августе наблюдается коррекция темпов как по сравнению с прошлым годом, так и по отношению к предыдущему периоду.
"На формирование данного тренда существенное значение могли оказать в том числе текущие макроэкономические условия. Так, длительное сохранение высокой ключевой ставки может привести к исчерпанию восходящего инвестиционного цикла, необходимого для расширения предложения, способного удовлетворить растущий спрос на промышленную продукцию", — прокомментировали в министерстве.
Благодаря реализации новых национальных проектов сохраняется тенденция на стабилизацию восходящего тренда, добавили там.
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