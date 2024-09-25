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Путин заявил о лидерстве стран Глобального Юга в мировой экономике

Путин заявил о лидерстве стран Глобального Юга в мировой экономике - 25.09.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о лидерстве стран Глобального Юга в мировой экономике

Мировая торговля и глобальная экономика в настоящее время активно меняются. Лидирующие позиции занимают страны Глобального Юга. Об этом заявил в ходе... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:26+0300

2024-09-25T15:26+0300

2024-09-25T16:10+0300

экономика

россия

владимир путин

глобальный юг

международная торговля

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Мировая торговля и глобальная экономика в настоящее время активно меняются. Лидирующие позиции занимают страны Глобального Юга. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства Глобального Юга — динамично растущие страны, являющиеся участниками перспективных интеграционных объединений, таких как БРИКС.Путин отметил, что Россия является активным участником международной торговли, несмотря на трудности, с которыми сталкивается отечественный бизнес. Он заявил о развитии внешних деловых связей, расширении их география, укреплении сотрудничества с предсказуемыми надежными партнерами, понимающим свои национальные интересы и ценящими взаимовыгодные торговые, производственные и кооперационные связи.

https://1prime.ru/20240925/putin-851774942.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, глобальный юг, международная торговля