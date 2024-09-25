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Путин заявил о лидерстве стран Глобального Юга в мировой экономике
Путин заявил о лидерстве стран Глобального Юга в мировой экономике - 25.09.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о лидерстве стран Глобального Юга в мировой экономике
Мировая торговля и глобальная экономика в настоящее время активно меняются. Лидирующие позиции занимают страны Глобального Юга. Об этом заявил в ходе... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:26+0300
2024-09-25T15:26+0300
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экономика
россия
владимир путин
глобальный юг
международная торговля
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Мировая торговля и глобальная экономика в настоящее время активно меняются. Лидирующие позиции занимают страны Глобального Юга. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства Глобального Юга — динамично растущие страны, являющиеся участниками перспективных интеграционных объединений, таких как БРИКС.Путин отметил, что Россия является активным участником международной торговли, несмотря на трудности, с которыми сталкивается отечественный бизнес. Он заявил о развитии внешних деловых связей, расширении их география, укреплении сотрудничества с предсказуемыми надежными партнерами, понимающим свои национальные интересы и ценящими взаимовыгодные торговые, производственные и кооперационные связи.
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россия, владимир путин, глобальный юг, международная торговля
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Глобальный Юг, международная торговля
Путин заявил о лидерстве стран Глобального Юга в мировой экономике
Путин: страны Глобального Юга выходят в лидеры мировой экономики
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Мировая торговля и глобальная экономика в настоящее время активно меняются. Лидирующие позиции занимают страны Глобального Юга. Об этом заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент РФ Владимир Путин.
По словам российского лидера, выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства Глобального Юга — динамично растущие страны, являющиеся участниками перспективных интеграционных объединений, таких как БРИКС.
Путин отметил, что Россия является активным участником международной торговли, несмотря на трудности, с которыми сталкивается отечественный бизнес. Он заявил о развитии внешних деловых связей, расширении их география, укреплении сотрудничества с предсказуемыми надежными партнерами, понимающим свои национальные интересы и ценящими взаимовыгодные торговые, производственные и кооперационные связи.
Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин