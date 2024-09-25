Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/putin-851774942.html
Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин
Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин - 25.09.2024, ПРАЙМ
Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин
Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели "Большой семерки" и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:38+0300
2024-09-25T15:38+0300
экономика
россия
владимир путин
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851481247_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_a42065eb53b9a7e225e6167459d48355.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели "Большой семерки" и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой "Большой семерки" и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется", - заявил глава государства.В 1992 году доля БРИКС в мировом ВВП составляла 16,7%, в то время как у "большой семерки" она составляла 30,5%. Однако в 2022 году доля БРИКС выросла до 31,4%, тогда как у G7 она оставалась на уровне 30,5%. По прогнозам на 2028 год, доля БРИКС в мировом ВВП может достичь 33,8%, в то время как у G7 ожидается снижение до 27,9%.
https://1prime.ru/20240925/briks-851772502.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851481247_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_aeba950dc62f062ee88461fc1e3aa71e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экспорт
15:38 25.09.2024
 
Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин

Путин: вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7 и продолжает расти

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели "Большой семерки" и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой "Большой семерки" и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется", - заявил глава государства.
В 1992 году доля БРИКС в мировом ВВП составляла 16,7%, в то время как у "большой семерки" она составляла 30,5%. Однако в 2022 году доля БРИКС выросла до 31,4%, тогда как у G7 она оставалась на уровне 30,5%. По прогнозам на 2028 год, доля БРИКС в мировом ВВП может достичь 33,8%, в то время как у G7 ожидается снижение до 27,9%.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
В Польше назвали причину, по которой страны выбирают БРИКС, а не Запад
14:42
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала