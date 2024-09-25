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Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин
Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин - 25.09.2024, ПРАЙМ
Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин
Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели "Большой семерки" и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:38+0300
2024-09-25T15:38+0300
2024-09-25T15:38+0300
экономика
россия
владимир путин
экспорт
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели "Большой семерки" и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой "Большой семерки" и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется", - заявил глава государства.В 1992 году доля БРИКС в мировом ВВП составляла 16,7%, в то время как у "большой семерки" она составляла 30,5%. Однако в 2022 году доля БРИКС выросла до 31,4%, тогда как у G7 она оставалась на уровне 30,5%. По прогнозам на 2028 год, доля БРИКС в мировом ВВП может достичь 33,8%, в то время как у G7 ожидается снижение до 27,9%.
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россия, владимир путин, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экспорт
Вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7, заявил Путин
Путин: вклад БРИКС в мировой ВВП превышает показатели G7 и продолжает расти
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели "Большой семерки" и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой "Большой семерки" и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется", - заявил глава государства.
В 1992 году доля БРИКС в мировом ВВП составляла 16,7%, в то время как у "большой семерки" она составляла 30,5%. Однако в 2022 году доля БРИКС выросла до 31,4%, тогда как у G7 она оставалась на уровне 30,5%. По прогнозам на 2028 год, доля БРИКС в мировом ВВП может достичь 33,8%, в то время как у G7 ожидается снижение до 27,9%.
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