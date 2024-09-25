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Путин отметил сокращение доли "токсичных" валют в расчетах за экспорт
Путин отметил сокращение доли "токсичных" валют в расчетах за экспорт - 25.09.2024, ПРАЙМ
Путин отметил сокращение доли "токсичных" валют в расчетах за экспорт
Доля российских экспортных платежей в рублях приближается к 40%, в то время как доля западных валют в этих операциях снижается, заявил глава государства... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:51+0300
2024-09-25T15:51+0300
2024-09-25T15:51+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Доля российских экспортных платежей в рублях приближается к 40%, в то время как доля западных валют в этих операциях снижается, заявил глава государства Владимир Путин."В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" западных валютах сократился вдвое. При этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях, она приближается к 40%. Мы продолжаем работу по этому направлению", - отметил президент.По словам Путина, с 2021 по 2023 год доля рубля в экспортных платежах увеличилась почти в три раза и составила 39%. Доля расчетов в рублях по импорту также увеличилась на 2%, до 30% в целом. Весь мир работает над созданием наднациональной платежной инфраструктуры, включая использование цифровых валют.Путин подчеркнул, что такая система будет работать независимо от третьих стран. Президент также отметил, что механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом не полностью налажены с некоторыми партнерами, и российским компаниям по-прежнему сложно находить покупателей и вести деловые переговоры.
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россия, рубль, расчеты
Экономика, РОССИЯ, рубль, расчеты
Путин отметил сокращение доли "токсичных" валют в расчетах за экспорт
Путин: доля расчетов за российский экспорт в рублях приближается к 40%
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Доля российских экспортных платежей в рублях приближается к 40%, в то время как доля западных валют в этих операциях снижается, заявил глава государства Владимир Путин.
"В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" западных валютах сократился вдвое. При этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях, она приближается к 40%. Мы продолжаем работу по этому направлению", - отметил президент.
По словам Путина, с 2021 по 2023 год доля рубля в экспортных платежах увеличилась почти в три раза и составила 39%. Доля расчетов в рублях по импорту также увеличилась на 2%, до 30% в целом. Весь мир работает над созданием наднациональной платежной инфраструктуры, включая использование цифровых валют.
Путин подчеркнул, что такая система будет работать независимо от третьих стран. Президент также отметил, что механизмы защиты прав и капиталовложений российских инвесторов за рубежом не полностью налажены с некоторыми партнерами, и российским компаниям по-прежнему сложно находить покупателей и вести деловые переговоры.
СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ