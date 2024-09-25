https://1prime.ru/20240925/putin-851775634.html

Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ

Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ - 25.09.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ

Действия Запада в отношении российских финансовых институтов и платежных систем являются враждебными. Об этом заявил на расширенном заседании президиума... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:53+0300

2024-09-25T15:53+0300

2024-09-25T16:07+0300

экономика

россия

владимир путин

международные платежи

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Действия Запада в отношении российских финансовых институтов и платежных систем являются враждебными. Об этом заявил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент РФ Владимир Путин. По его словам, в отношении российских фининститутов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит, стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары. При этом глава государства отметил, что в определенной мере Россия смогла решить проблему с проведением расчетов.

https://1prime.ru/20240925/putin-851775323.html

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россия, владимир путин, международные платежи