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Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ
Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ - 25.09.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ
Действия Запада в отношении российских финансовых институтов и платежных систем являются враждебными. Об этом заявил на расширенном заседании президиума... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:53+0300
2024-09-25T15:53+0300
2024-09-25T16:07+0300
экономика
россия
владимир путин
международные платежи
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Действия Запада в отношении российских финансовых институтов и платежных систем являются враждебными. Об этом заявил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент РФ Владимир Путин. По его словам, в отношении российских фининститутов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит, стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары. При этом глава государства отметил, что в определенной мере Россия смогла решить проблему с проведением расчетов.
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россия, владимир путин, международные платежи
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, международные платежи
Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ
Путин: действия Запада в отношении финансовых институтов РФ являются враждебными
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Действия Запада в отношении российских финансовых институтов и платежных систем являются враждебными. Об этом заявил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в отношении российских фининститутов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит, стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары.
При этом глава государства отметил, что в определенной мере Россия смогла решить проблему с проведением расчетов.
Путин отметил сокращение доли "токсичных" валют в расчетах за экспорт