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Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/putin-851775634.html
Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ
Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ - 25.09.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ
Действия Запада в отношении российских финансовых институтов и платежных систем являются враждебными. Об этом заявил на расширенном заседании президиума... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:53+0300
2024-09-25T16:07+0300
экономика
россия
владимир путин
международные платежи
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Действия Запада в отношении российских финансовых институтов и платежных систем являются враждебными. Об этом заявил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент РФ Владимир Путин. По его словам, в отношении российских фининститутов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит, стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары. При этом глава государства отметил, что в определенной мере Россия смогла решить проблему с проведением расчетов.
https://1prime.ru/20240925/putin-851775323.html
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россия, владимир путин, международные платежи
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, международные платежи
15:53 25.09.2024 (обновлено: 16:07 25.09.2024)
 
Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ

Путин: действия Запада в отношении финансовых институтов РФ являются враждебными

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй. - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Действия Запада в отношении российских финансовых институтов и платежных систем являются враждебными. Об этом заявил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в отношении российских фининститутов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит, стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары.
При этом глава государства отметил, что в определенной мере Россия смогла решить проблему с проведением расчетов.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Путин отметил сокращение доли "токсичных" валют в расчетах за экспорт
15:51
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинмеждународные платежи
 
 
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