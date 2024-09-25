https://1prime.ru/20240925/putin-851785248.html
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям - 25.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям
Основы госполитики в сфере ядерного сдерживания требуется адаптировать к текущим реалиям. Об этом заявил в ходе заседания постоянного совещания Совета... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T20:09+0300
2024-09-25T20:09+0300
2024-09-25T20:59+0300
политика
россия
владимир путин
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основы госполитики в сфере ядерного сдерживания требуется адаптировать к текущим реалиям. Об этом заявил в ходе заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин. "Соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям", — сказал он.Глава государства также сообщил, что было предложено внести некоторые уточнения в части определений условий применения Россией ядерного оружия. Он добавил, что в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.Путин подчеркнул, что уточнения основ являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении России.Сценарии, при которых РФ теоретически может применить ядерное оружие, прописаны в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Эти документы предусматривают такую возможность в случае агрессии против РФ либо ее союзников с применением оружия массового уничтожения или агрессии с применением обычных вооружений, когда создается угроза существованию самого государства.
https://1prime.ru/20240925/putin-851775634.html
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россия, владимир путин, ядерное оружие
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ядерное оружие
Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям
Путин: политику ядерного сдерживания необходимо адаптировать к текущим реалиям
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основы госполитики в сфере ядерного сдерживания требуется адаптировать к текущим реалиям. Об этом заявил в ходе заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин.
"Соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям", — сказал он.
Глава государства также сообщил, что было предложено внести некоторые уточнения в части определений условий применения Россией ядерного оружия.
Он добавил, что в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.
Путин подчеркнул, что уточнения основ являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении России.
Сценарии, при которых РФ теоретически может применить ядерное оружие, прописаны в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Эти документы предусматривают такую возможность в случае агрессии против РФ либо ее союзников с применением оружия массового уничтожения или агрессии с применением обычных вооружений, когда создается угроза существованию самого государства.
Путин прокомментировал действия Запада в отношении финансовых институтов РФ