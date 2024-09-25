https://1prime.ru/20240925/putin-851785248.html

Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям

Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям - 25.09.2024, ПРАЙМ

Путин поручил адаптировать политику ядерного сдерживания к текущим реалиям

Основы госполитики в сфере ядерного сдерживания требуется адаптировать к текущим реалиям. Об этом заявил в ходе заседания постоянного совещания Совета... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T20:09+0300

2024-09-25T20:09+0300

2024-09-25T20:59+0300

политика

россия

владимир путин

ядерное оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851480911_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_e65cd29bcae346eab3fb959b9adee17f.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основы госполитики в сфере ядерного сдерживания требуется адаптировать к текущим реалиям. Об этом заявил в ходе заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин. "Соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям", — сказал он.Глава государства также сообщил, что было предложено внести некоторые уточнения в части определений условий применения Россией ядерного оружия. Он добавил, что в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.Путин подчеркнул, что уточнения основ являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении России.Сценарии, при которых РФ теоретически может применить ядерное оружие, прописаны в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Эти документы предусматривают такую возможность в случае агрессии против РФ либо ее союзников с применением оружия массового уничтожения или агрессии с применением обычных вооружений, когда создается угроза существованию самого государства.

https://1prime.ru/20240925/putin-851775634.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, ядерное оружие