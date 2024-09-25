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"Россети" примут участие в Российской энергетической неделе

"Россети" примут участие в Российской энергетической неделе - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Россети" примут участие в Российской энергетической неделе

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин выступит на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня", организованной Минэнерго России, и заседании... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T18:45+0300

2024-09-25T18:45+0300

2024-09-25T18:45+0300

россети

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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин выступит на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня", организованной Минэнерго России, и заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика". Также он примет участие в церемонии награждения победителей международной премии "Глобальная энергия", в число учредителей которой входят "Россети". На полях форума планируется серия рабочих встреч с партнерами из России и дружественных стран. Будут подписаны соглашения, направленные на развитие сети логистических коридоров, инфраструктуры для электротранспорта, усиление информационной безопасности. РЭН завершится Молодежным днем, в пленарной сессии которого будут участвовать заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и Андрей Рюмин. Состоится заседание Молодежного совета электроэнергетики при Минэнерго России, где Группу "Россети" представят более 40 сотрудников. Также на площадке форума пройдут конференция корпоративного Молодежного сообщества и финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ, состоятся награждения победителей олимпиады школьников. "Россети" обеспечивают электроснабжение инфраструктуры РЭН, включая основные площадки – Центральный выставочный зал "Манеж" и Гостиный двор, где пройдет выставка оборудования и технологий для ТЭК, а также Центр аккредитации в здании Музея Отечественной войны 1812 года. Заблаговременно проведены мероприятия на энергообъектах Москвы, противоаварийные тренировки персонала. Создан и работает штаб по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения РЭН, в котором участвуют представители компании, смежных ведомств и организаций. Главным энергетиком форума является заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов. РЭН – крупнейшее отраслевое событие международного уровня. Ожидается, что на пленарном заседании выступит Президент России Владимир Путин. Организаторами мероприятия являются Фонд Росконгресс, Минэнерго России при поддержке Правительства Москвы. "Россети" – стратегический партнер РЭН.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети, форум