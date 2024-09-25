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Запад вновь просчитался: санкции только сыграли на руку Москве

Запад вновь просчитался: санкции только сыграли на руку Москве - 25.09.2024, ПРАЙМ

Запад вновь просчитался: санкции только сыграли на руку Москве

Западные санкции привели к сокращению оттока капитала из России и появлению экономического бума, говорится в материале издания Forbes. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T14:55+0300

2024-09-25T14:55+0300

2024-09-25T14:55+0300

экономика

россия

запад

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Западные санкции привели к сокращению оттока капитала из России и появлению экономического бума, говорится в материале издания Forbes."Некоторым дипломатам и другим лицам, принимающим решения, невдомек, что доходы от экспорта энергоносителей способствуют масштабной геоэкономической поляризации между Востоком и Западом в то время, как газовые и нефтедоллары рекой льются в российский технологический сектор", - заметил автор материала Ариэль Коэн.Несмотря на то, что режим санкций ограничивает отток финансов, российские олигархи инвестируют в недвижимость. Однако, эти инвестиции могут привести к негативным последствиям, поскольку они стимулируют промышленное развитие, что может вызвать инфляцию.Автор также заметил, что Москва привлекает больше капитала, чем другие российские регионы, благодаря инвестициям в высокие технологии и информационные технологии. Это позволяет развивать цифровые сервисы мирового уровня, например, онлайн-заявки на получение свидетельства о рождении и паспорта.В издании заключили, что следующему главе Белого дома придется озадачиться работой над эффективностью антироссийских ограничений, так как экономический бум в России показал их несостоятельность.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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