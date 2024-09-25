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Росстат зафиксировал снижение доли убыточных организаций в стране

Росстат зафиксировал снижение доли убыточных организаций в стране - 25.09.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал снижение доли убыточных организаций в стране

Доля убыточных организаций в России в январе-июле 2024 года снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:22+0300

2024-09-25T19:22+0300

2024-09-25T19:22+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-июле 2024 года снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,9%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, в январе-июле 42,7 тысячи организаций получили прибыль в размере почти 21,632 триллиона рублей, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Убыток получили 16,6 тысячи организаций на сумму 4,255 триллиона рублей, на 21% больше в годовом выражении. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 17,376 триллиона рублей (снижение на 6,3% к январю-июлю 2023 года). Данные представлены до налогообложения без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций в действующих ценах. Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 35,2% с 37,5% в январе-июле 2023 года. При этом в добыче угля их число выросло на 14,8 п.п. - до 51,7% с 36,9% годом ранее. Значительно выросло число убыточных организаций также в производстве кожи и изделий из нее - на 14,9 п.п., до 29% с 14,1% в январе-июле 2023 года. В отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром убыточных компаний в январе-июле также стало больше, чем за аналогичный период прошлого года - на 5 п.п. (47,9% против 42,9%). В сегменте оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонта доля убыточных организаций составила 27,8% против 20,3% за первые семь месяцев прошлого года. В обрабатывающих производствах убытки получили 20,9% организаций против 21,9% за аналогичный период годом ранее, в строительстве - 25,1% компаний против 24,7%. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, снизилась до 29,6% с 32,2%. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 22,1% против 21,8% в январе-июле 2023 года, в финансовой и страховой деятельности - доля убыточных компаний снизилась до 41,6% с 42% в январе-июле прошлого года.

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