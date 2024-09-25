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Курс рубля перешел к укреплению на Московской бирже

Курс рубля перешел к укреплению на Московской бирже - 25.09.2024, ПРАЙМ

Курс рубля перешел к укреплению на Московской бирже

Курс рубля умеренно повышается к юаню после снижения на старте торгов: китайская валюта дешевеет до 13,09 рубля, следует из данных Московской биржи и... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T11:25+0300

2024-09-25T11:25+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Курс рубля умеренно повышается к юаню после снижения на старте торгов: китайская валюта дешевеет до 13,09 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.16 мск снижается 4 копейки, до 13,09 рубля. В начале торгов курс юаня максимально поднимался до 13,20 рубля. Целевой диапазон - 12,9-13,2 рубля, волатильность в биржевом сегменте валютного рынка может повыситься уже сегодня, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "В концовке недели жду небольшой и, скорее, локальной, волны укрепления рубля, - ключевым фактором поддержки выступит активизация подготовки экспортеров к (основным – ред.) налоговым выплатам, которые состоятся 30 сентября... Ближе к концу недели, на пике предложения валюты со стороны экспортеров, ждем откат китайской валюты к району отметки 12,5 рубля", - также прогнозирует он. Глава правительства Михаил Мишустин заявил во вторник о росте доходов бюджета в следующем году на 12% и снижении дефицита с 1,1% ВВП в 2024 году до 0,5%, напоминает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Это явный сигнал на сильное сокращение темпов роста денежной массы и, соответственно, замедления инфляции, считает он. "Ожидания сокращения дефицита федерального бюджета позитивно и для национальной валюты. Считаем, что в ближайшие как минимум полгода при отсутствии новых стрессов вложения в рублевые активы будут привлекательнее валютных инвестиций", - заключает аналитик.

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мосбиржа, рубль, юань