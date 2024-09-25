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Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 25.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций переходит к снижению во второй половине торговой сессии среды, в течение дня индекс Мосбиржи подбирался близко к отметке в 2900 пунктов,... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T16:25+0300

2024-09-25T16:25+0300

2024-09-25T16:25+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к снижению во второй половине торговой сессии среды, в течение дня индекс Мосбиржи подбирался близко к отметке в 2900 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.20 мск снижается на 0,55%, до 2 856,1 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 1,01%, до 73,72 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня в очередной раз обновил месячную вершину, приблизившись к 2890 пунктов, после чего скорректировался вниз и на данный момент несет умеренные потери. Давление на сентимент могло оказать снижение цен на нефть, которое усилилось в течение дня. Кроме того, закономерно "остывают" после ралли тяжеловесные акции "Газпрома". Рубль укрепляется к юаню, правда, к доллару и евро, согласно индикаторам срочного рынка, несет небольшие потери", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Небольшое снижение может быть обусловлено откатом котировок акций "Газпрома", которые днем ранее подорожали более чем на 7%. В целом же на рынке сохраняются позитивные настроения, в то время как инвесторы проявляют избирательный интерес к покупке акций", - отметила Наталия Пырьева из "Цифра брокер". Бумаги финансового сектора и Московской биржи, в частности, выигрывают от высоких ставок в экономике, хотя ожидания дальнейшего повышения ставок могли ослабнуть в последнее время, добавляет она. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК "Одним из лидеров роста сегодня выступают акции "ТКС Холдинга" (+2,63%). Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета Центробанка свидетельствуют о росте чистой прибыли Т-Банка по РСБУ за 8 месяцев 2024 года на 30%", - отмечает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". В лидерах роста стоимости – акции "Распадской" (+3,89%), "Мечела" (обыкновенные акции растут на 3,73% префы – на 3,18%), "ДЭК" (+3,16%), "Фосагро" (+2,94%), "ЛСР" (1,93%), "Русала" (+1,56%). В лидерах снижения стоимости – акции Ашинского металлургического завода (-3,71%), "Газпрома" (-2,36%), ДВМП (-2,22%), ОГК-2 (-1,62%), Московского кредитного банка (-1,57%), "Cамолета" (-1,52%), расписки Ozon (-1,51%), акции "Интер РАО" (-1,36%). ПРОГНОЗЫ "Для покорения следующего круглого рубежа – 2900 пунктов – индексу Мосбиржи необходимо преодолеть область сопротивления, начинающуюся у 2880 пунктов, но перед этим сбросить техническую перегретость. Учитывая несколько сессий безоткатного подъема подряд, умеренная коррекция может продолжиться. Ближайшая поддержка может быть найдена в районе 2820 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "На рынке сохраняется позитивный фон для дальнейшего роста индексов. Тем не менее потенциал повышения в краткосрочной перспективе может быть ограничен 2940 пунктами по индексу Мосбиржи, где проходит линия 50-дневного скользящего среднего, и которая может выступать в качестве технического сопротивления", - рассказала Пырьева из "Цифра брокер".

https://1prime.ru/20240925/mosbirzha-851768936.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс