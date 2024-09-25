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Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,46%

Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,46% - 25.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,46%

Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,46%, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T18:57+0300

2024-09-25T18:57+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,46%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,46%, до 2 830,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,79%, до 991,99 пункта, долларовый РТС – на 0,95%, до 965 пунктов.

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2024

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс