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Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки
Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки - 25.09.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки
Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки на сегодняшний день не ведется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:04+0300
2024-09-25T12:04+0300
экономика
дмитрий песков
зерновая сделка
турция
украина
россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки на сегодняшний день не ведется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара намерена принять все необходимые меры для возобновления зерновой сделки и урегулирования украинского конфликта."Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - объяснил пресс-секретарь, комментируя возможность возобновления проекта.
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дмитрий песков, зерновая сделка, турция, украина, россия
Экономика, Дмитрий Песков, зерновая сделка, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ
12:04 25.09.2024
 
Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки

Песков: никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки на сегодняшний день не ведется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара намерена принять все необходимые меры для возобновления зерновой сделки и урегулирования украинского конфликта.
"Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - объяснил пресс-секретарь, комментируя возможность возобновления проекта.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
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ЭкономикаДмитрий Песковзерновая сделкаТУРЦИЯУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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