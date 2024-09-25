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Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки
Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки - 25.09.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки
Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки на сегодняшний день не ведется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:04+0300
2024-09-25T12:04+0300
2024-09-25T12:04+0300
экономика
дмитрий песков
зерновая сделка
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россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки на сегодняшний день не ведется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара намерена принять все необходимые меры для возобновления зерновой сделки и урегулирования украинского конфликта."Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - объяснил пресс-секретарь, комментируя возможность возобновления проекта.
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дмитрий песков, зерновая сделка, турция, украина, россия
Экономика, Дмитрий Песков, зерновая сделка, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ
Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки
Песков: никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки на сегодняшний день не ведется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара намерена принять все необходимые меры для возобновления зерновой сделки и урегулирования украинского конфликта.
"Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - объяснил пресс-секретарь, комментируя возможность возобновления проекта.
Турция ведет переговоры с РФ и Украиной по возобновлению "зерновой сделки"