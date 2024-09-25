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Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки

Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки - 25.09.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки

Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки на сегодняшний день не ведется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T12:04+0300

2024-09-25T12:04+0300

2024-09-25T12:04+0300

экономика

дмитрий песков

зерновая сделка

турция

украина

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки на сегодняшний день не ведется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара намерена принять все необходимые меры для возобновления зерновой сделки и урегулирования украинского конфликта."Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - объяснил пресс-секретарь, комментируя возможность возобновления проекта.

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дмитрий песков, зерновая сделка, турция, украина, россия