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В Германии раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков" - 25.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240925/sevpotok-851779419.html
В Германии раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"
В Германии раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков" - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Германии раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"
Участниками операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" являлись несколько лиц. В основном это были гражданские. В роли... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T17:45+0300
2024-09-25T17:45+0300
происшествия
германия
северный поток-2
подрыв "северных потоков"
украина
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Участниками операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" являлись несколько лиц. В основном это были гражданские. В роли организатора выступил экс-агент украинских спецслужб Роман Червинский. Об этом сообщило издание Spiegel, которое ведет расследованием подрыва магистралей. Отмечается, что диверсионная группа состояла из нескольких украинских водолазов, почти все из которых были гражданскими лицами, а возглавлял и планировал операцию бывший сотрудник спецслужб Роман Червинский. По данным издания, Червинский сформировал для этих целей команду, обеспечил ее обучение и затем отправил на операцию. При этом командовал на борту зафрахтованной для подхода к месту подрыва парусной яхты "Андромеда" военнослужащий специальных сил, экипаж также включал в себя шкипера и помощника. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240925/sevpotoki-851779277.html
германия
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германия, северный поток-2, подрыв "северных потоков", украина
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, Северный поток-2, подрыв "Северных потоков", УКРАИНА
17:45 25.09.2024
 
В Германии раскрыли новые подробности о подрыве "Северных потоков"

Spiegel: подрывы "Северных потоков" организовал экс-сотрудник спецслужб Украины

© Forsvaret/Rune DyrholmЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Forsvaret/Rune Dyrholm
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Участниками операции по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" являлись несколько лиц. В основном это были гражданские. В роли организатора выступил экс-агент украинских спецслужб Роман Червинский. Об этом сообщило издание Spiegel, которое ведет расследованием подрыва магистралей.
Отмечается, что диверсионная группа состояла из нескольких украинских водолазов, почти все из которых были гражданскими лицами, а возглавлял и планировал операцию бывший сотрудник спецслужб Роман Червинский.
По данным издания, Червинский сформировал для этих целей команду, обеспечил ее обучение и затем отправил на операцию. При этом командовал на борту зафрахтованной для подхода к месту подрыва парусной яхты "Андромеда" военнослужащий специальных сил, экипаж также включал в себя шкипера и помощника.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
ЧП на Северных потоках
СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков"
17:42
 
ПроисшествияГЕРМАНИЯСеверный поток-2подрыв "Северных потоков"УКРАИНА
 
 
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