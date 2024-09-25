https://1prime.ru/20240925/sevpotok-851785722.html

Сийярто рассказал, когда подрыв "Севпотоков" будет считаться гостерроризмом

Сийярто рассказал, когда подрыв "Севпотоков" будет считаться гостерроризмом - 25.09.2024, ПРАЙМ

Сийярто рассказал, когда подрыв "Севпотоков" будет считаться гостерроризмом

Диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" следует считать актом государственного терроризма, если к ней причастна страна или несколько... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T20:56+0300

2024-09-25T20:56+0300

2024-09-25T20:56+0300

происшествия

европа

северный поток-2

подрыв "северных потоков"

петер сийярто

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ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" следует считать актом государственного терроризма, если к ней причастна страна или несколько государств. Об этом заявил в интервью РИА Новости на полях Генассамблеи ООН. глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что "это в самом деле скандал", потому что если происходит атака против критически важной инфраструктуры, которая затрагивает весь континент, то это должно рассматриваться как теракт. Если же выясняется, что государство или государства имеют какое-то отношение к этой атаке, "то это государственный терроризм, и его следует рассматривать именно так", добавил министр. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240925/siyyarto-851784978.html

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европа, северный поток-2, подрыв "северных потоков", петер сийярто