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СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков"
СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков" - 25.09.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков"
Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обошлась в 300 тысяч долларов, и финансировалась из частных источников, выяснило издание... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T17:42+0300
2024-09-25T17:42+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обошлась в 300 тысяч долларов, и финансировалась из частных источников, выяснило издание Spiegel."По информации Spiegel, акция, стоимость которой составила почти 300 тысяч долларов и которая, по словам инсайдеров, финансировалась из частных источников, была представлена на утверждение тогдашнему главнокомандующему вооружённых сил Украины Валерию Залужному", - сказано в публикации.Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский ничего не знал о диверсиях.Вашингтону также не удалось предотвратить теракт, отметили в газете.Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах трубопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Германия, Дания и Швеция не исключают саботажа. Компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных повреждениях и невозможности оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России в свою очередь возбудила дело об акте международного терроризма.
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фрг, северные потоки
Экономика, ФРГ, Северные потоки
СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков"
Spiegel: операция по подрыву "Северных потоков" обошлась в 300 тысяч долларов
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обошлась в 300 тысяч долларов, и финансировалась из частных источников, выяснило издание Spiegel.
"По информации Spiegel, акция, стоимость которой составила почти 300 тысяч долларов и которая, по словам инсайдеров, финансировалась из частных источников, была представлена на утверждение тогдашнему главнокомандующему вооружённых сил Украины Валерию Залужному", - сказано в публикации.
Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский ничего не знал о диверсиях.Вашингтону также не удалось предотвратить теракт, отметили в газете.
Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах трубопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Германия, Дания и Швеция не исключают саботажа. Компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных повреждениях и невозможности оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России в свою очередь возбудила дело об акте международного терроризма.
Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках"