Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков" - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/sevpotoki-851779277.html
СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков"
СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков" - 25.09.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков"
Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обошлась в 300 тысяч долларов, и финансировалась из частных источников, выяснило издание... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T17:42+0300
2024-09-25T17:46+0300
экономика
фрг
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обошлась в 300 тысяч долларов, и финансировалась из частных источников, выяснило издание Spiegel."По информации Spiegel, акция, стоимость которой составила почти 300 тысяч долларов и которая, по словам инсайдеров, финансировалась из частных источников, была представлена на утверждение тогдашнему главнокомандующему вооружённых сил Украины Валерию Залужному", - сказано в публикации.Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский ничего не знал о диверсиях.Вашингтону также не удалось предотвратить теракт, отметили в газете.Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах трубопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Германия, Дания и Швеция не исключают саботажа. Компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных повреждениях и невозможности оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России в свою очередь возбудила дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240925/arest-851772759.html
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фрг, северные потоки
Экономика, ФРГ, Северные потоки
17:42 25.09.2024 (обновлено: 17:46 25.09.2024)
 
СМИ выяснили стоимость операции по подрыву "Северных потоков"

Spiegel: операция по подрыву "Северных потоков" обошлась в 300 тысяч долларов

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обошлась в 300 тысяч долларов, и финансировалась из частных источников, выяснило издание Spiegel.
"По информации Spiegel, акция, стоимость которой составила почти 300 тысяч долларов и которая, по словам инсайдеров, финансировалась из частных источников, была представлена на утверждение тогдашнему главнокомандующему вооружённых сил Украины Валерию Залужному", - сказано в публикации.
Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский ничего не знал о диверсиях.Вашингтону также не удалось предотвратить теракт, отметили в газете.
Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах трубопроводов. Одна из газет опубликовала его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Германия, Дания и Швеция не исключают саботажа. Компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных повреждениях и невозможности оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России в свою очередь возбудила дело об акте международного терроризма.
ЧП на Северных потоках
Правительство ФРГ сообщило о выдаче ордеров на арест по делу о "Севпотоках"
14:51
 
ЭкономикаФРГСеверные потоки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала