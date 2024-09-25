https://1prime.ru/20240925/shampan-851776264.html
СМИ: Франция не позволила Киеву переименовать в Шампань село под Одессой
СМИ: Франция не позволила Киеву переименовать в Шампань село под Одессой - 25.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: Франция не позволила Киеву переименовать в Шампань село под Одессой
Французское посольств в Киеве выступило против присвоения селу Надеждовка в Одесской области названия Шампань. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T16:21+0300
2024-09-25T16:21+0300
2024-09-25T16:21+0300
экономика
украина
франция
шампанское
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Французское посольств в Киеве выступило против присвоения селу Надеждовка в Одесской области названия Шампань. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомственное письмо. Отмечается, что Надеждовку хотели переименовать в Шампань, так как в ней расположен винный завод "Шампань Украина"."Но Франция выступила против", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание пояснило, что если бы местные власти переименовали село в Шампань, то они получили бы законные основания выпускать вино под названием "Шампанское" и при этом не платить роялти. Франция, в которой зарегистрирована географическая торговая марка Champagne, выступила против таких действий украинских властей, пишет "Страна.ua". В прикрепленном к публикации письме посольства Франции на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука сказано, что переименование села противоречит международным обязательствам Украины на фоне решения о начале переговорного процесса о вступлении страны в Евросоюз.
https://1prime.ru/20240925/ukraina-851768795.html
украина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, шампанское
Экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, шампанское
СМИ: Франция не позволила Киеву переименовать в Шампань село под Одессой
"Страна.ua": Франция не позволила переименовать в Шампань село Надеждовка
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Французское посольств в Киеве выступило против присвоения селу Надеждовка в Одесской области названия Шампань. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомственное письмо.
Отмечается, что Надеждовку хотели переименовать в Шампань, так как в ней расположен винный завод "Шампань Украина".
"Но Франция выступила против", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание пояснило, что если бы местные власти переименовали село в Шампань, то они получили бы законные основания выпускать вино под названием "Шампанское" и при этом не платить роялти. Франция, в которой зарегистрирована географическая торговая марка Champagne, выступила против таких действий украинских властей, пишет "Страна.ua".
В прикрепленном к публикации письме посольства Франции на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука сказано, что переименование села противоречит международным обязательствам Украины на фоне решения о начале переговорного процесса о вступлении страны в Евросоюз.
Четыре варианта завершения кризиса на Украине. Пока все идет к худшему