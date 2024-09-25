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СМИ: Франция не позволила Киеву переименовать в Шампань село под Одессой - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/shampan-851776264.html
СМИ: Франция не позволила Киеву переименовать в Шампань село под Одессой
СМИ: Франция не позволила Киеву переименовать в Шампань село под Одессой - 25.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: Франция не позволила Киеву переименовать в Шампань село под Одессой
Французское посольств в Киеве выступило против присвоения селу Надеждовка в Одесской области названия Шампань. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T16:21+0300
2024-09-25T16:21+0300
экономика
украина
франция
шампанское
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Французское посольств в Киеве выступило против присвоения селу Надеждовка в Одесской области названия Шампань. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомственное письмо. Отмечается, что Надеждовку хотели переименовать в Шампань, так как в ней расположен винный завод "Шампань Украина"."Но Франция выступила против", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание пояснило, что если бы местные власти переименовали село в Шампань, то они получили бы законные основания выпускать вино под названием "Шампанское" и при этом не платить роялти. Франция, в которой зарегистрирована географическая торговая марка Champagne, выступила против таких действий украинских властей, пишет "Страна.ua". В прикрепленном к публикации письме посольства Франции на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука сказано, что переименование села противоречит международным обязательствам Украины на фоне решения о начале переговорного процесса о вступлении страны в Евросоюз.
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украина, франция, шампанское
Экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, шампанское
16:21 25.09.2024
 
СМИ: Франция не позволила Киеву переименовать в Шампань село под Одессой

"Страна.ua": Франция не позволила переименовать в Шампань село Надеждовка

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Французское посольств в Киеве выступило против присвоения селу Надеждовка в Одесской области названия Шампань. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомственное письмо.
Отмечается, что Надеждовку хотели переименовать в Шампань, так как в ней расположен винный завод "Шампань Украина".
"Но Франция выступила против", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание пояснило, что если бы местные власти переименовали село в Шампань, то они получили бы законные основания выпускать вино под названием "Шампанское" и при этом не платить роялти. Франция, в которой зарегистрирована географическая торговая марка Champagne, выступила против таких действий украинских властей, пишет "Страна.ua".
В прикрепленном к публикации письме посольства Франции на имя спикера Верховной рады Руслана Стефанчука сказано, что переименование села противоречит международным обязательствам Украины на фоне решения о начале переговорного процесса о вступлении страны в Евросоюз.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
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12:53
 
ЭкономикаУКРАИНАФРАНЦИЯшампанское
 
 
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