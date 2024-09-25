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В РБК рассказали, кого коснутся штрафы за привлечение инвестиций россиян
В РБК рассказали, кого коснутся штрафы за привлечение инвестиций россиян - 25.09.2024, ПРАЙМ
В РБК рассказали, кого коснутся штрафы за привлечение инвестиций россиян
Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому МВД смогут привлекать к административной ответственности компании и граждан, замеченных в... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T08:59+0300
2024-09-25T08:59+0300
2024-09-25T08:59+0300
инвестиции
россия
привлечение
мвд
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому МВД смогут привлекать к административной ответственности компании и граждан, замеченных в незаконном привлечении инвестиций от физических лиц, сообщает издание "РБК".Одобренные поправки предполагают санкции в двух случаях: за "оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом", не обладающих специальной лицензией Банка России на подобную деятельность, и за привлечение инвестиций от населения с нарушением прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.В документе также подчеркнули, что административная ответственность будет вменяться лицам в том случае, если отсутствуют признаки уголовного преступления. При этом юристы предупреждают, что под рестрикции могут попасть не только непосредственные участники привлечения, но и рекламирующие подобные проекты посредники. Таким образом, участниками процесса могут стать даже блогеры, добавили в РБК.
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инвестиции, РОССИЯ, Привлечение, МВД
В РБК рассказали, кого коснутся штрафы за привлечение инвестиций россиян
РБК: власти одобрили штрафы за привлечение инвестиций россиян без лицензии
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому МВД смогут привлекать к административной ответственности компании и граждан, замеченных в незаконном привлечении инвестиций от физических лиц, сообщает издание "РБК
".
Одобренные поправки предполагают санкции в двух случаях: за "оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом", не обладающих специальной лицензией Банка России на подобную деятельность, и за привлечение инвестиций от населения с нарушением прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
В документе также подчеркнули, что административная ответственность будет вменяться лицам в том случае, если отсутствуют признаки уголовного преступления.
При этом юристы предупреждают, что под рестрикции могут попасть не только непосредственные участники привлечения, но и рекламирующие подобные проекты посредники. Таким образом, участниками процесса могут стать даже блогеры, добавили в РБК.
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