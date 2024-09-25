https://1prime.ru/20240925/sitibank-851773550.html

Интернет-банк и мобильное приложение Ситибанка прекратят работу

Интернет-банк и мобильное приложение Ситибанка прекратят работу - 25.09.2024, ПРАЙМ

Интернет-банк и мобильное приложение Ситибанка прекратят работу

Ситибанк заявил о прекращении работы интернет-банка и мобильного приложения с 23 ноября 2024 года. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:09+0300

2024-09-25T15:09+0300

2024-09-25T15:09+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ситибанк заявил о прекращении работы интернет-банка и мобильного приложения с 23 ноября 2024 года. "С 23 ноября 2024 года прекратят свою работу интернет-банк Citibank Online и мобильное приложение Citi Mobile", - говорится в сообщении. Отмечается, что совершение каких-либо операций в данных каналах связи будет недоступно. Ранее банк сообщал, что российское подразделение американского Citibank с 15 ноября закрывает последнее розничное отделение в России и рекомендует клиентам завершить все операции до даты закрытия. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

https://1prime.ru/20240925/banki-851750051.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, банковские приложения, ситибанк