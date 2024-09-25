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Интернет-банк и мобильное приложение Ситибанка прекратят работу
Интернет-банк и мобильное приложение Ситибанка прекратят работу - 25.09.2024, ПРАЙМ
Интернет-банк и мобильное приложение Ситибанка прекратят работу
Ситибанк заявил о прекращении работы интернет-банка и мобильного приложения с 23 ноября 2024 года. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:09+0300
2024-09-25T15:09+0300
2024-09-25T15:09+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ситибанк заявил о прекращении работы интернет-банка и мобильного приложения с 23 ноября 2024 года. "С 23 ноября 2024 года прекратят свою работу интернет-банк Citibank Online и мобильное приложение Citi Mobile", - говорится в сообщении. Отмечается, что совершение каких-либо операций в данных каналах связи будет недоступно. Ранее банк сообщал, что российское подразделение американского Citibank с 15 ноября закрывает последнее розничное отделение в России и рекомендует клиентам завершить все операции до даты закрытия. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
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россия, банки, банковские приложения, ситибанк
Экономика, РОССИЯ, Банки, банковские приложения, Ситибанк
Интернет-банк и мобильное приложение Ситибанка прекратят работу
Интернет-банк и мобильное приложение Ситибанка прекратят работу с 23 ноября
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ситибанк заявил о прекращении работы интернет-банка и мобильного приложения с 23 ноября 2024 года.
"С 23 ноября 2024 года прекратят свою работу интернет-банк Citibank Online и мобильное приложение Citi Mobile", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совершение каких-либо операций в данных каналах связи будет недоступно.
Ранее банк сообщал, что российское подразделение американского Citibank с 15 ноября закрывает последнее розничное отделение в России и рекомендует клиентам завершить все операции до даты закрытия.
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
Умерить аппетиты. Банки лишат одной из возможностей заработать на клиентах