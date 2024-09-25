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Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"

Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам" - 25.09.2024, ПРАЙМ

Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"

Ситуация с отсутствием в западных странах на протяжении двух лет серьезного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" является... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:59+0300

2024-09-25T19:59+0300

2024-09-25T19:59+0300

происшествия

европа

теракт на "северных потоках"

петер сийярто

расследование чп на "северных потоках"

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ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Ситуация с отсутствием в западных странах на протяжении двух лет серьезного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" является возмутительным. Проведенное так называемое расследование больше похоже на шутку. Об этом заявил в интервью РИА Новости на полях Генассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам возмутительно, что по прошествии двух лет никто ничего не говорит, никакого серьезного расследования не проводилось, а так называемые расследования больше похожи на шутку или на трагедию. Сийярто отметил, что если бы проводилось настоящее, серьезное расследование, то уже должен был быть какой-то результат. "То, что происходит, несерьезно и возмутительно. Так не должно быть", — сказал он и задался вопросом, какое впечатление это создает о континенте, который позволяет таким вещам происходить без каких-либо последствий. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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европа, теракт на "северных потоках", петер сийярто, расследование чп на "северных потоках"