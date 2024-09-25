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Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"
Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам" - 25.09.2024, ПРАЙМ
Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"
Ситуация с отсутствием в западных странах на протяжении двух лет серьезного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" является... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:59+0300
2024-09-25T19:59+0300
2024-09-25T19:59+0300
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ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Ситуация с отсутствием в западных странах на протяжении двух лет серьезного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" является возмутительным. Проведенное так называемое расследование больше похоже на шутку. Об этом заявил в интервью РИА Новости на полях Генассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам возмутительно, что по прошествии двух лет никто ничего не говорит, никакого серьезного расследования не проводилось, а так называемые расследования больше похожи на шутку или на трагедию. Сийярто отметил, что если бы проводилось настоящее, серьезное расследование, то уже должен был быть какой-то результат. "То, что происходит, несерьезно и возмутительно. Так не должно быть", — сказал он и задался вопросом, какое впечатление это создает о континенте, который позволяет таким вещам происходить без каких-либо последствий. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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европа, теракт на "северных потоках", петер сийярто, расследование чп на "северных потоках"
Происшествия, ЕВРОПА, теракт на "Северных потоках", Петер Сийярто, расследование ЧП на "Северных потоках"
Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"
Сийярто: отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам" возмутительно
ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Ситуация с отсутствием в западных странах на протяжении двух лет серьезного расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" является возмутительным. Проведенное так называемое расследование больше похоже на шутку. Об этом заявил в интервью РИА Новости на полях Генассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам возмутительно, что по прошествии двух лет никто ничего не говорит, никакого серьезного расследования не проводилось, а так называемые расследования больше похожи на шутку или на трагедию.
Сийярто отметил, что если бы проводилось настоящее, серьезное расследование, то уже должен был быть какой-то результат.
"То, что происходит, несерьезно и возмутительно. Так не должно быть", — сказал он и задался вопросом, какое впечатление это создает о континенте, который позволяет таким вещам происходить без каких-либо последствий.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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