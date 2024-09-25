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Россия подходит к новому рекорду по поставкам нефти по СМП, сообщили СМИ
Россия подходит к новому рекорду по поставкам нефти по СМП, сообщили СМИ - 25.09.2024, ПРАЙМ
Россия подходит к новому рекорду по поставкам нефти по СМП, сообщили СМИ
В 2024 году по меньшей мере 15 танкеров перевезли по Северному морскому пути примерно 10,7 миллиона баррелей нефти и остается еще месяц до того, как путь станет | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T21:00+0300
2024-09-25T21:00+0300
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экономика
россия
северный морской путь
поставки нефти в китай
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. В 2024 году по меньшей мере 15 танкеров перевезли по Северному морскому пути примерно 10,7 миллиона баррелей нефти и остается еще месяц до того, как путь станет слишком опасен для транзита. При этом за всю навигацию прошлого года 14 судов перевезли по СМП около 10,5 миллиона баррелей нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что еще пять танкеров должны вернуться в порт Мурманска после транспортировки нефти по СМП и есть все основания для достижения нового рекорда, так как объем перевозок в конечном итоге может составить в 2024 году более чем 14,4 миллиона баррелей нефти.Идущие по СМП танкеры огибают арктическое побережье РФ, сокращая таким образом более чем в два раза время доставки грузов из портов Балтийского моря к основным покупателям в Китае. При отправках с арктических терминалов в Мурманске возникает еще большая экономия. Как правило необходимо чуть более недели на пересечение северного побережья России от Новой Земли на западе до Берингова пролива на востоке, а оттуда нужно еще около 12-14 дней, чтобы достичь порты вокруг Шанхая или на севере Китая. При этом время в пути от Балтики до Шанхая через Суэцкий канал составляет примерно 1,5 месяца, а из Мурманска — до 50 дней.
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россия, северный морской путь, поставки нефти в китай
Экономика, РОССИЯ, Северный морской путь, поставки нефти в Китай
Россия подходит к новому рекорду по поставкам нефти по СМП, сообщили СМИ
Bloomberg: Россия нарастила перевозки нефти танкерами по СМП до нового рекорда
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ.
В 2024 году по меньшей мере 15 танкеров перевезли по Северному морскому пути примерно 10,7 миллиона баррелей нефти и остается еще месяц до того, как путь станет слишком опасен для транзита. При этом за всю навигацию прошлого года 14 судов перевезли по СМП около 10,5 миллиона баррелей нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg
.
Отмечается, что еще пять танкеров должны вернуться в порт Мурманска после транспортировки нефти по СМП и есть все основания для достижения нового рекорда, так как объем перевозок в конечном итоге может составить в 2024 году более чем 14,4 миллиона баррелей нефти.
Идущие по СМП танкеры огибают арктическое побережье РФ, сокращая таким образом более чем в два раза время доставки грузов из портов Балтийского моря к основным покупателям в Китае. При отправках с арктических терминалов в Мурманске возникает еще большая экономия. Как правило необходимо чуть более недели на пересечение северного побережья России от Новой Земли на западе до Берингова пролива на востоке, а оттуда нужно еще около 12-14 дней, чтобы достичь порты вокруг Шанхая или на севере Китая. При этом время в пути от Балтики до Шанхая через Суэцкий канал составляет примерно 1,5 месяца, а из Мурманска — до 50 дней.
Эксперт раскрыла, когда мировые цены на нефть вернутся к комфортному уровню