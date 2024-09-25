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Совфед одобрил закон о расширении режима налоговой тайны
Совфед одобрил закон о расширении режима налоговой тайны - 25.09.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о расширении режима налоговой тайны
Сенаторы одобрили закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с законодательством о занятости. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:04+0300
2024-09-25T15:04+0300
2024-09-25T15:04+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с законодательством о занятости. Документ необходим для обеспечения работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости, которые будут создаваться в субъектах РФ, отмечают законодатели. Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, распространяющие режим налоговой тайны на случаи передачи налоговыми органами сведений и информации в межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Роструда. Он должен вступить в силу через месяц после официального опубликования. Налоговики, в частности, должны передавать данные о компаниях и ИП, которые не оформили трудовые отношения с работниками; выплачивали зарплату меньше МРОТ более чем 10 работникам, и их доля превышает 10% общего числа работников.
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россия, совет федерации, налоговая тайна, фнс россии
РОССИЯ, Совет Федерации, Налоговая тайна, ФНС России
Совфед одобрил закон о расширении режима налоговой тайны
СФ одобрил закон о расширении режима налоговой тайны на ряд сведений о занятости
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с законодательством о занятости.
Документ необходим для обеспечения работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости, которые будут создаваться в субъектах РФ, отмечают законодатели.
Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, распространяющие режим налоговой тайны на случаи передачи налоговыми органами сведений и информации в межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Роструда. Он должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.
Налоговики, в частности, должны передавать данные о компаниях и ИП, которые не оформили трудовые отношения с работниками; выплачивали зарплату меньше МРОТ более чем 10 работникам, и их доля превышает 10% общего числа работников.
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