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Совфед одобрил закон о налоговом вычете для венчурных инвестиций - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о налоговом вычете для венчурных инвестиций
Совфед одобрил закон о налоговом вычете для венчурных инвестиций - 25.09.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о налоговом вычете для венчурных инвестиций
Совет Федерации одобрил закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль организаций для венчурных и прямых инвестиций в малые технологические компании,... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T16:42+0300
2024-09-25T16:42+0300
экономика
россия
совфед
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль организаций для венчурных и прямых инвестиций в малые технологические компании, осуществляемых через инвестиционные товарищества. Документом предусматривается, что предоставлять налогоплательщикам право на такой вычет смогут региональные власти. Информация о товариществе должна быть включена в региональный реестр инвестиционных товариществ, созданных для вложения средств в инновационные проекты и (или) инновационную деятельность. Региональные власти будут устанавливать порядок формирования и ведения этого реестра, в том числе указывать основания для включения и исключения из него. Согласно принятому закону, вычет будет применяться по месту нахождения организации или ее подразделений при условии, что они находятся в том регионе, который предоставил право на вычет. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. Налоговый период для этого налога - календарный год.
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россия, совфед
Экономика, РОССИЯ, Совфед
16:42 25.09.2024
 
Совфед одобрил закон о налоговом вычете для венчурных инвестиций

Совфед одобрил закон об инвестиционном вычете по налогу для венчурных инвестиций

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль организаций для венчурных и прямых инвестиций в малые технологические компании, осуществляемых через инвестиционные товарищества.
Документом предусматривается, что предоставлять налогоплательщикам право на такой вычет смогут региональные власти.
Информация о товариществе должна быть включена в региональный реестр инвестиционных товариществ, созданных для вложения средств в инновационные проекты и (или) инновационную деятельность. Региональные власти будут устанавливать порядок формирования и ведения этого реестра, в том числе указывать основания для включения и исключения из него.
Согласно принятому закону, вычет будет применяться по месту нахождения организации или ее подразделений при условии, что они находятся в том регионе, который предоставил право на вычет.
Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций. Налоговый период для этого налога - календарный год.
 
ЭкономикаРОССИЯСовфед
 
 
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