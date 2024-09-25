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Bloomberg: поставки СПГ по Севморпути завершатся раньше обычного

Bloomberg: поставки СПГ по Севморпути завершатся раньше обычного - 25.09.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: поставки СПГ по Севморпути завершатся раньше обычного

У российского проекта "Арктик СПГ-2" осталось менее месяца на то, чтобы направить грузы сжиженного газа по Северному морскому пути в Азию – затем коридор... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T13:15+0300

2024-09-25T13:15+0300

2024-09-25T13:15+0300

энергетика

санкции против рф

севморпуть

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. У российского проекта "Арктик СПГ-2" осталось менее месяца на то, чтобы направить грузы сжиженного газа по Северному морскому пути в Азию – затем коридор закроется для танкеров до следующего лета, пишет Bloomberg.Это связано с более ранним, чем обычно, формированием ледяного покрова в восточной Арктике. Он закроет навигацию на этом участке маршрутов для судов неледового класса с 15 октября, сообщает государственная атомная корпорация "Росатом", которая управляет маршрутом. Остается возможность отправки грузов на судах неледового класса по западному участку Севморпути, но лишь до 15 ноября.Раннее окончание сезона навигации по Севморпути еще сильнее ограничит возможности экспорта с "Арктик СПГ-2", с учетом того, что компания уже сталкивается с проблемой отправки грузов на фоне ужесточения американских санкций. Рестрикции ограничили проект в доступе к танкерам ледового класса, которые строились для нее на верфях других стран, вынудив использовать более легкие суда. Это привело задержке начала погрузки до начала августа."Арктик СПГ-2", проектная мощность которого составляет 19,8 миллионов тонн в год важен для поддержания российского присутствия на глобальном рынке СПГ. Ранее президент Владимир Путин заявил, что проект будет реализован в срок и в нужном качестве, а Россия продолжит развивать свой бизнес по производству СПГ, невзирая на трудности."Новатэк" – один из участников проекта – в сентябре опроверг сделанные в СМИ заявления о том, что компания занимается формированием теневого флота для поставок с "Арктик СПГ 2". В свою очередь, "Ямал СПГ" также заявил, что зафрахтованные им суда-газовозы не используются для отгрузок с того проекта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, севморпуть