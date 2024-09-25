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Производство СПГ в России в январе-августе выросло на 7,3 процента
Производство СПГ в России в январе-августе выросло на 7,3 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Производство СПГ в России в январе-августе выросло на 7,3 процента
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе 2024 года выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:28+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе 2024 года выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,4 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В августе по сравнению с июлем показатель вырос на 27,4%, а по сравнению с августом прошлого года - на 30,3%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
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россия, росстат, производство спг
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, производство СПГ
Производство СПГ в России в январе-августе выросло на 7,3 процента
Росстат: производство СПГ в РФ в январе-августе выросло на 7,3%, до 22,4 млн т
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе 2024 года выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,4 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В августе по сравнению с июлем показатель вырос на 27,4%, а по сравнению с августом прошлого года - на 30,3%.
По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
Bloomberg: поставки СПГ по Севморпути завершатся раньше обычного