Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство СПГ в России в январе-августе выросло на 7,3 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240925/spg-851783400.html
Производство СПГ в России в январе-августе выросло на 7,3 процента
Производство СПГ в России в январе-августе выросло на 7,3 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Производство СПГ в России в январе-августе выросло на 7,3 процента
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе 2024 года выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:28+0300
2024-09-25T19:28+0300
энергетика
россия
росстат
производство спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/80/841398084_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_5784a136a87887f8cfdf01a31b3ae21a.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе 2024 года выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,4 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В августе по сравнению с июлем показатель вырос на 27,4%, а по сравнению с августом прошлого года - на 30,3%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20240925/spg-851769321.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/80/841398084_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_731cc6703cd6b9f97df330a6c123bac5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, производство спг
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, производство СПГ
19:28 25.09.2024
 
Производство СПГ в России в январе-августе выросло на 7,3 процента

Росстат: производство СПГ в РФ в январе-августе выросло на 7,3%, до 22,4 млн т

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-августе 2024 года выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,4 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В августе по сравнению с июлем показатель вырос на 27,4%, а по сравнению с августом прошлого года - на 30,3%.
По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Bloomberg: поставки СПГ по Севморпути завершатся раньше обычного
13:15
 
ЭнергетикаРОССИЯРосстатпроизводство СПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала