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"Просто бред". В США высказались о политике Запада в отношении России

"Просто бред". В США высказались о политике Запада в отношении России - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Просто бред". В США высказались о политике Запада в отношении России

Запад заблуждается, если думает, что Россия может сдаться и отступить на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил офицер ВС США в отставке... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T23:17+0300

2024-09-25T23:17+0300

2024-09-25T23:17+0300

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Запад заблуждается, если думает, что Россия может сдаться и отступить на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя разговоры о снятии ограничений для Киева на удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами западного производства.По его словам, идея о том, что Москва "просто сдастся, сложит оружие, уедет домой и позволит себя победить, — это просто бред, потому что это невозможно, если посмотреть на всю историю, Россия никогда так не реагировала".Дэвис призвал западных политиков понять, что попытки воплотить в жизнь невозможное губительны для граждан их стран."Если Запад не придет к этому выводу и не примет соответствующие меры, то тогда есть шанс, что нас победят в военном и физическом плане", — заключил он.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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запад, россия, украина, сво