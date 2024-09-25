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На Украине предупредили о риске потери 50 процентов производства стали

На Украине предупредили о риске потери 50 процентов производства стали - 25.09.2024, ПРАЙМ

На Украине предупредили о риске потери 50 процентов производства стали

Украина может потерять половину производства стали в случае потери Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, заявил в среду директор компании... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T18:43+0300

2024-09-25T18:43+0300

2024-09-25T18:43+0300

экономика

украина

производство стали

сталь

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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Украина может потерять половину производства стали в случае потери Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР, заявил в среду директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков. "В случае потери Покровска Украина может в половину сократить производство стали из-за дефицита угля. За два года… объемы производства стали на Украине составляли 6-6,5 миллиона тонн в год… В случае потери Покровска эти показатели могут сократиться до 2-3 миллионов тонн в год", - приводит слова Каленкова издание "Экономическая правда". По словам Каленкова, в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. Командир танкового подразделения 68-й украинской бригады 22 сентября в комментарии газете Washington Post заявлял, что Украина фактически потеряла контроль над Красноармейском. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском

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украина, производство стали, сталь