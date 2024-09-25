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В Польше построят ветряную электростанцию за 500 млн долларов

В Польше построят ветряную электростанцию за 500 млн долларов - 25.09.2024, ПРАЙМ

В Польше построят ветряную электростанцию за 500 млн долларов

Польская энергетическая компания Tauron построит в центральной части страны крупную ветряную электростанцию стоимостью 2 миллиарда злотых (500 миллионов... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T09:58+0300

2024-09-25T09:58+0300

2024-09-25T09:58+0300

энергетика

польша

ветряная электростанция

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ВАРШАВА, 25 сен - ПРАЙМ. Польская энергетическая компания Tauron построит в центральной части страны крупную ветряную электростанцию стоимостью 2 миллиарда злотых (500 миллионов долларов), сообщила пресс-служба компании. "Tauron Zielona Energia подписала договор о покупке проекта ветряной электростанции проектной мощностью около 190 МГв. Проект "Мейска Гурка" планируется завершить в 2027 году. Электростанция удовлетворит потребность в энергии почти 200 000 домохозяйств", - сказано в сообщении. Ветряная электростанция "Мейска Гурка" будет расположена в области Равич Великопольского воеводства. Проект состоит из 53 турбин номинальной мощностью 3,6 МВт каждая и высотой 134 метра, что делает его второй по величине береговой установкой в стране и крупнейшей инвестицией Tauron подобного рода. "Мы динамично расширяем портфель наших ветряных активов. До конца года мы планируем запустить три фермы общей мощностью более 120 МВт. Однако "Мейска Гурка" станет крупнейшей инвестицией группы в возобновляемые источники энергии", - сказал председатель правления Tauron Zielona Energia Артур Калицкий. "Мейска Гурка" – это уже 17-й ветроэнергетический проект Tauron. В стадии строительства находятся пять ветроэнергетических проектов общей мощностью 164 МВт. Три из них общей мощностью более 120 МВт будут запущены в этом году, электроэнергия от следующих двух электростанций мощностью более 40 МВт поступит в 2025 году. В настоящее время Tauron управляет одиннадцатью ветряными электростанциями. Это установки в Маево, Петркуве, Загуже, Вицко, Маршево, Липниках, Снятове, Могилно, Иновроцлаве, Добжине и Голдапе общей мощностью 417 МВт.

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польша, ветряная электростанция