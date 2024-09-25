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В РФ выросла средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240925/stavka-851780196.html
В РФ выросла средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках
В РФ выросла средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках - 25.09.2024, ПРАЙМ
В РФ выросла средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября выросла на... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T18:06+0300
2024-09-25T18:06+0300
экономика
россия
банки
ставки по вкладам
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября выросла на 0,36 процентного пункта, до 17,99%, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Росбанк", Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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россия, банки, ставки по вкладам
Экономика, РОССИЯ, Банки, ставки по вкладам
18:06 25.09.2024
 
В РФ выросла средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках

ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков выросла до 17,99%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября выросла на 0,36 процентного пункта, до 17,99%, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Росбанк", Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по вкладам
Вчера, 09:39
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиставки по вкладам
 
 
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