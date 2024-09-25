https://1prime.ru/20240925/sud-851773867.html
Суд в Москве взыскал с посольства Украины около пяти миллионов рублей
Суд в Москве взыскал с посольства Украины около пяти миллионов рублей - 25.09.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве взыскал с посольства Украины около пяти миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал около 5 миллионов рублей с посольства Украины в России,... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:16+0300
2024-09-25T15:16+0300
2024-09-25T15:16+0300
россия
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/95/841449501_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_cb6c5f2dba2218c8e4fb0190866994d0.jpg
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал около 5 миллионов рублей с посольства Украины в России, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат прошедшего в среду заседания. Само решение пока не опубликовано. До этого столичный арбитражный суд в текущем году взыскал с посольства Украины около 24 миллионов рублей по четырем искам МОЭК. Истец взыскивает задолженность и неустойки по договорам и, в частности, по договорам теплоснабжения и "энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде", заключенным в 2009 году. Еще один иск – на сумму около 2,5 миллиона рублей – еще не рассмотрен. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/95/841449501_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d8a58d61452213d1a92f6c0355e2833d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд
Суд в Москве взыскал с посольства Украины около пяти миллионов рублей
Суд в Москве по иску МОЭК взыскал с посольства Украины около 5 милионов рублей
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал около 5 миллионов рублей с посольства Украины в России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат прошедшего в среду заседания. Само решение пока не опубликовано.
До этого столичный арбитражный суд в текущем году взыскал с посольства Украины около 24 миллионов рублей по четырем искам МОЭК. Истец взыскивает задолженность и неустойки по договорам и, в частности, по договорам теплоснабжения и "энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде", заключенным в 2009 году. Еще один иск – на сумму около 2,5 миллиона рублей – еще не рассмотрен.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.