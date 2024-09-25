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Суд в Москве взыскал с посольства Украины около пяти миллионов рублей

Суд в Москве взыскал с посольства Украины около пяти миллионов рублей - 25.09.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве взыскал с посольства Украины около пяти миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал около 5 миллионов рублей с посольства Украины в России,... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:16+0300

2024-09-25T15:16+0300

2024-09-25T15:16+0300

россия

суд

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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал около 5 миллионов рублей с посольства Украины в России, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат прошедшего в среду заседания. Само решение пока не опубликовано. До этого столичный арбитражный суд в текущем году взыскал с посольства Украины около 24 миллионов рублей по четырем искам МОЭК. Истец взыскивает задолженность и неустойки по договорам и, в частности, по договорам теплоснабжения и "энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде", заключенным в 2009 году. Еще один иск – на сумму около 2,5 миллиона рублей – еще не рассмотрен. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

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