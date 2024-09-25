https://1prime.ru/20240925/sud-851776822.html

Суд признал законным доначисление преемнику Danone в РФ налога на дивиденды

Суд признал законным доначисление преемнику Danone в РФ налога на дивиденды - 25.09.2024, ПРАЙМ

Суд признал законным доначисление преемнику Danone в РФ налога на дивиденды

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление АО "Эйч энд Эн", бывшего российского подразделения крупного французского производителя молочной продукции Danone, в... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T16:32+0300

2024-09-25T16:32+0300

2024-09-25T16:32+0300

экономика

россия

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление АО "Эйч энд Эн", бывшего российского подразделения крупного французского производителя молочной продукции Danone, в котором компания оспаривала доначисление ей налога на дивиденды, выплаченные в адрес материнской французской компании, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально заявитель просил признать незаконным решение межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 от 15 января 2024 года в части доначисления налога с доходов, полученных иностранной организацией в виде дивидендов от источников в РФ, за 2021 год в размере около 742 миллионов рублей; налога с доходов, полученных иностранной организацией в качестве вознаграждения за услуги и переквалифицированных в дивиденды от источников в РФ в размере более 41 миллиона рублей за 2020 год и около 53 миллионов рублей за 2021 год. Кроме того, АО "Эйч энд Эн" оспаривало соответствующие суммы пени и штрафов. На заседании в среду заявитель уточнил требования по одному из эпизодов. "Мы уточнились по тому эпизоду, по которому мы добровольно заплатили налог, но в решении до сих пор фигурирует сумма штрафа, которая к этому эпизоду относится. Поэтому мы сформулировали свое требование так, что мы оспариваем именно привлечение к налоговой ответственности", - сказал представитель АО "Эйч энд Эн". Сумму добровольно уплаченных налогов он не назвал. Суд принял уточненное заявление, и после заслушивания позиций сторон в удовлетворении заявленных требований отказал. Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В октябре 2022 года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре того же года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (англоязычная версия названия – Heаlth & Nutrition (H&N). В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производил продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд