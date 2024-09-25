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Путин призвал повысить узнаваемость российских товаров за рубежом

Путин призвал повысить узнаваемость российских товаров за рубежом - 25.09.2024, ПРАЙМ

Путин призвал повысить узнаваемость российских товаров за рубежом

Российские товары, особенно промышленные, должны быть узнаваемыми и доступными для иностранных покупателей, заявил глава государства Владимир Путин. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T16:01+0300

2024-09-25T16:01+0300

2024-09-25T16:01+0300

экономика

россия

товары

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российские товары, особенно промышленные, должны быть узнаваемыми и доступными для иностранных покупателей, заявил глава государства Владимир Путин."Российские товары, в первую очередь промышленные, с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей", - отметил президент в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.Он отметил, что в настоящее время российские товары известны лишь в узких сегментах рынка, хотя отечественные предприятия способны выпускать широкий ассортимент качественной продукции.Путин также подчеркнул важность эффективного продвижения российских товаров за рубежом, особенно высокотехнологичных продуктов. Увеличение поставок российских товаров на внешние рынки является общей задачей и будет стимулировать развитие различных отраслей. Поддержка экспортеров и увеличение экспорта российской продукции - это общая цель для бизнеса, федеральных и региональных властей, институтов развития и представителей за рубежом, заметил российский лидер.Главная цель заключается в том, чтобы экспорт и конкуренция российских компаний на мировых рынках стали катализатором обновления промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и других отраслей, способствуя росту эффективности отечественных предприятий и созданию высокооплачиваемых рабочих мест в России резюмировал Путин.

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россия, товары, владимир путин