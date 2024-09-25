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ЦБ отметил высокий уровень сберегательной активности россиян

ЦБ отметил высокий уровень сберегательной активности россиян - 25.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил высокий уровень сберегательной активности россиян

Сберегательная активность населения РФ остается высокой, однако ее дальнейшего роста пока не происходит, говорится в резюме обсуждения ставки Банка России. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T16:07+0300

2024-09-25T16:07+0300

2024-09-25T16:07+0300

банк россии

сбережения

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сберегательная активность населения РФ остается высокой, однако ее дальнейшего роста пока не происходит, говорится в резюме обсуждения ставки Банка России. "Участники отметили, что сберегательная активность населения остается высокой, однако дальнейшего ее роста пока не происходит. Высокие темпы роста доходов позволяют гражданам одновременно наращивать сбережения и увеличивать потребление", - сказано в резюме. Участники обсудили причины снижения котировок на рынке акций. Ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на снижение инфляции, привело к росту ставок денежного рынка, депозитных ставок и доходностей облигаций. Кроме того, инвесторы скорректировали свои ожидания по будущим финансовым результатам компаний и их стоимости. Помимо ужесточения денежно-кредитной политики, на эти ожидания повлияли принятые налоговые изменения и ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, отмечается в материалах. На динамику активов фондового рынка также влияла переоценка акций в связи с выплатами дивидендов (дивидендный гэп). В результате часть инвесторов перекладывали средства с рынка акций в депозиты, фонды денежного рынка и облигации.

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сбережения