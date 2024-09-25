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В ЦБ оценили влияние ужесточения денежно-кредитной политики на динамику цен - 25.09.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ оценили влияние ужесточения денежно-кредитной политики на динамику цен
В ЦБ оценили влияние ужесточения денежно-кредитной политики на динамику цен - 25.09.2024, ПРАЙМ
В ЦБ оценили влияние ужесточения денежно-кредитной политики на динамику цен
Ужесточение денежно-кредитной политики в России в последние месяцы не в полной мере отразилось на динамике цен, а жесткость денежно-кредитных условий для... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T16:11+0300
2024-09-25T16:12+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ужесточение денежно-кредитной политики в России в последние месяцы не в полной мере отразилось на динамике цен, а жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году должна быть выше, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. "Участники отметили, что инфляция в 3-м квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России. Высокое ценовое давление – это в значительной степени результат перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 года. Ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы еще не в полной мере отразилось на динамике цен из-за временных лагов", - говорится в материале. Также в документе отмечается, что в то же время инфляционное давление в июле-августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле. "Участники согласились, что с высокой вероятностью в 2024 году темпы роста цен превысят июльский прогноз Банка России. Учитывая уточнение оценки текущего ценового давления, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году, по мнению участников совещания, должна быть выше", - подчеркивается в резюме.
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цены, экономика рф, дкп
Банк России, цены, экономика РФ, ДКП
16:11 25.09.2024 (обновлено: 16:12 25.09.2024)
 
В ЦБ оценили влияние ужесточения денежно-кредитной политики на динамику цен

ЦБ: ужесточение ДКП в России не полностью отразилось на динамике цен

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ужесточение денежно-кредитной политики в России в последние месяцы не в полной мере отразилось на динамике цен, а жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году должна быть выше, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
"Участники отметили, что инфляция в 3-м квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России. Высокое ценовое давление – это в значительной степени результат перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 года. Ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы еще не в полной мере отразилось на динамике цен из-за временных лагов", - говорится в материале.
Также в документе отмечается, что в то же время инфляционное давление в июле-августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле.
"Участники согласились, что с высокой вероятностью в 2024 году темпы роста цен превысят июльский прогноз Банка России. Учитывая уточнение оценки текущего ценового давления, жесткость денежно-кредитных условий для снижения инфляции к цели в 2025 году, по мнению участников совещания, должна быть выше", - подчеркивается в резюме.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
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16:07
 
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