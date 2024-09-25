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Эксперты оценили объемы турпотока россиян в Турцию - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперты оценили объемы турпотока россиян в Турцию
Эксперты оценили объемы турпотока россиян в Турцию - 25.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили объемы турпотока россиян в Турцию
Число визитов россиян в Турцию за январь-август текущего года достигло 4,6 миллиона, однако говорить, что отдыхать в Турцию сейчас едут почти столько же граждан | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T11:58+0300
2024-09-25T11:58+0300
турция
турпоток
туристы
российские туристы
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Число визитов россиян в Турцию за январь-август текущего года достигло 4,6 миллиона, однако говорить, что отдыхать в Турцию сейчас едут почти столько же граждан России, сколько и в 2019 году, некорректно, до доковидных показателей еще далеко, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там, со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции, сообщили, что за январь-август 2024 года страну посетили 35,8 миллиона иностранных туристов, что на 7,1% больше год к году. Россия вошла в топ-3 крупнейших въездных рынков Турции, россияне совершили 4,6 миллиона визитов, что на 4,6% больше прошлогоднего результата за 8 месяцев. "Говорить о "восстановлении допандемийных объемов турпотока в Турцию" рано. Несмотря на некоторую схожесть общих цифр за 8 месяцев в 2024 (4,6 миллиона) и 2019 годах (4,8 миллиона визитов), для турбизнеса важен региональный разрез. Наблюдаемые "похожие" на 2019 год цифры формируются прежде всего за счет огромного транзитного турпотока через Стамбул (там цифры 2019 года превзойдены в 3 и более раз). Но большая часть этих туристов летят отдыхать не в Турцию, а в третьи страны", - сообщили в ассоциации. Подчеркивается, что в Анталью, основное место классического пляжного отдыха россиян в Турции, за 8 месяцев россияне совершили 2,6 миллиона визитов, что на 31,6% меньше показателя 2019 года. "Говорить, таким образом, что "отдыхать в Турцию сейчас едут почти столько же граждан России, сколько и в 2019 году, некорректно, и до доковидных цифр еще далеко", - пояснили эксперты. При этом отмечается, что 58% всех туристических визитов россиян в Турцию за 8 месяцев пришлось на курорты Антальи, доля Эгейского побережья Турции составила 6,1% (278,5 тысячи визитов). На Стамбул, предварительно, пришлось около 30% всех визитов из России в Турцию за январь-август (1,35 миллиона визитов). Еще около 6% туристических визитов пришлись на другие регионы – Мерсин, Измир, наземные пункты пропуска на границе с Грузией и Болгарией, черноморские порты. Сообщается, что август показал прирост российского турпотока в Турцию на 10,2%. "В августе 2024 года 64% российского турпотока пришлись на курорты Антальи, доля Эгейского побережья составила 8,9%. Анталья в августе показала годовой прирост турпотока из России на 14,5%, курорты Эгейского побережья – на 13,4%", - указали в АТОР.
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турция, турпоток, туристы, российские туристы
ТУРЦИЯ, турпоток, туристы, российские туристы
11:58 25.09.2024
 
Эксперты оценили объемы турпотока россиян в Турцию

АТОР: турпоток из России на отдых в Турцию пока далек от доковидных показателей

© РИА Новости . Онур Озовали | Перейти в медиабанкТурция
Турция - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Онур Озовали
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Число визитов россиян в Турцию за январь-август текущего года достигло 4,6 миллиона, однако говорить, что отдыхать в Турцию сейчас едут почти столько же граждан России, сколько и в 2019 году, некорректно, до доковидных показателей еще далеко, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Там, со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции, сообщили, что за январь-август 2024 года страну посетили 35,8 миллиона иностранных туристов, что на 7,1% больше год к году. Россия вошла в топ-3 крупнейших въездных рынков Турции, россияне совершили 4,6 миллиона визитов, что на 4,6% больше прошлогоднего результата за 8 месяцев.
"Говорить о "восстановлении допандемийных объемов турпотока в Турцию" рано. Несмотря на некоторую схожесть общих цифр за 8 месяцев в 2024 (4,6 миллиона) и 2019 годах (4,8 миллиона визитов), для турбизнеса важен региональный разрез. Наблюдаемые "похожие" на 2019 год цифры формируются прежде всего за счет огромного транзитного турпотока через Стамбул (там цифры 2019 года превзойдены в 3 и более раз). Но большая часть этих туристов летят отдыхать не в Турцию, а в третьи страны", - сообщили в ассоциации.
Подчеркивается, что в Анталью, основное место классического пляжного отдыха россиян в Турции, за 8 месяцев россияне совершили 2,6 миллиона визитов, что на 31,6% меньше показателя 2019 года. "Говорить, таким образом, что "отдыхать в Турцию сейчас едут почти столько же граждан России, сколько и в 2019 году, некорректно, и до доковидных цифр еще далеко", - пояснили эксперты.
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При этом отмечается, что 58% всех туристических визитов россиян в Турцию за 8 месяцев пришлось на курорты Антальи, доля Эгейского побережья Турции составила 6,1% (278,5 тысячи визитов). На Стамбул, предварительно, пришлось около 30% всех визитов из России в Турцию за январь-август (1,35 миллиона визитов). Еще около 6% туристических визитов пришлись на другие регионы – Мерсин, Измир, наземные пункты пропуска на границе с Грузией и Болгарией, черноморские порты.
Сообщается, что август показал прирост российского турпотока в Турцию на 10,2%. "В августе 2024 года 64% российского турпотока пришлись на курорты Антальи, доля Эгейского побережья составила 8,9%. Анталья в августе показала годовой прирост турпотока из России на 14,5%, курорты Эгейского побережья – на 13,4%", - указали в АТОР.
 
ТУРЦИЯтурпотоктуристыроссийские туристы
 
 
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