https://1prime.ru/20240925/turtsiya-851781407.html

В Турции заявили, что никогда не поддерживали антироссийские санкции

В Турции заявили, что никогда не поддерживали антироссийские санкции - 25.09.2024, ПРАЙМ

В Турции заявили, что никогда не поддерживали антироссийские санкции

Анкара никогда не поддерживала антироссийские санкции, заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спикер Великого национального собрания Турции... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T18:34+0300

2024-09-25T18:34+0300

2024-09-25T18:48+0300

политика

россия

турция

запад

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Анкара никогда не поддерживала антироссийские санкции, заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш. Он отметил, что страны имеют общий взгляд на те мировые проблемы и на тот глубокий кризис, который сейчас свирепствует на Ближнем Востоке. По его словам, палестино-израильский конфликт является не только региональной проблемой, но и проблемой мирового сообщества. По словам Куртулмуша, ему очень приятно, что Анкара и Москва "из общего окна" смотрят на данную проблему. Политик добавил, что приоритеты России и Турции очень похожи. Куртулмуш подчеркнул, что Турция никогда не поддерживала санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к России. "И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию —это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение", — заключил политик.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20240925/putin-851780490.html

турция

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, запад, санкции против рф