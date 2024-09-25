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В Турции заявили, что никогда не поддерживали антироссийские санкции
В Турции заявили, что никогда не поддерживали антироссийские санкции - 25.09.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили, что никогда не поддерживали антироссийские санкции
Анкара никогда не поддерживала антироссийские санкции, заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спикер Великого национального собрания Турции... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T18:34+0300
2024-09-25T18:34+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Анкара никогда не поддерживала антироссийские санкции, заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш. Он отметил, что страны имеют общий взгляд на те мировые проблемы и на тот глубокий кризис, который сейчас свирепствует на Ближнем Востоке. По его словам, палестино-израильский конфликт является не только региональной проблемой, но и проблемой мирового сообщества. По словам Куртулмуша, ему очень приятно, что Анкара и Москва "из общего окна" смотрят на данную проблему. Политик добавил, что приоритеты России и Турции очень похожи. Куртулмуш подчеркнул, что Турция никогда не поддерживала санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к России. "И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию —это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение", — заключил политик.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
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россия, турция, запад, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗАПАД, санкции против РФ
В Турции заявили, что никогда не поддерживали антироссийские санкции
Куртулмуш: Турция никогда не поддерживала санкции, введенные Западом против РФ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Анкара никогда не поддерживала антироссийские санкции, заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.
Он отметил, что страны имеют общий взгляд на те мировые проблемы и на тот глубокий кризис, который сейчас свирепствует на Ближнем Востоке. По его словам, палестино-израильский конфликт является не только региональной проблемой, но и проблемой мирового сообщества. По словам Куртулмуша, ему очень приятно, что Анкара и Москва "из общего окна" смотрят на данную проблему.
Политик добавил, что приоритеты России и Турции очень похожи.
Куртулмуш подчеркнул, что Турция никогда не поддерживала санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к России.
"И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию —это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение", — заключил политик.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
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