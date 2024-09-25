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Росстат зафиксировал снижение добычи угля в России в январе-августе

Росстат зафиксировал снижение добычи угля в России в январе-августе - 25.09.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал снижение добычи угля в России в январе-августе

Добыча угля в России в январе-августе сократилась на 1,8% в годовом выражении - до 275 миллионов тонн, в августе - увеличилась на 1,6% к июлю, следует из... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:26+0300

2024-09-25T19:26+0300

2024-09-25T19:26+0300

энергетика

россия

росстат

добыча угля

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-августе сократилась на 1,8% в годовом выражении - до 275 миллионов тонн, в августе - увеличилась на 1,6% к июлю, следует из сообщения Росстата. В частности, добыча каменного угля за восемь месяцев снизилась на 3,1% к аналогичному периоду 2023 года и составила 215 миллионов тонн. Из него добыча антрацита составила 14 миллионов тонн (снижение на 19,3% в годовом сравнении). Добыча коксующегося угля составила 73,9 миллиона тонн (рост на 8,5% в годовом выражении). Прочего каменного угля добыто 127 миллионов тонн (снижение на 6,8%). Добыча рядового бурого угля (лигнит) в январе-августе увеличилась на 3% в годовом выражении - до 60,1 миллиона тонн.

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россия, росстат, добыча угля