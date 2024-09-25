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На Украине возмутились "хамоватым подходом" Зеленского в США
На Украине возмутились "хамоватым подходом" Зеленского в США - 25.09.2024, ПРАЙМ
На Украине возмутились "хамоватым подходом" Зеленского в США
Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Штаты, нацеленный на шантаж действующего главы Белого дома Джо Байдена и его преемников, скорее навредит... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T06:44+0300
2024-09-25T06:44+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Штаты, нацеленный на шантаж действующего главы Белого дома Джо Байдена и его преемников, скорее навредит Киеву, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале."Поездка Зеленского в Штаты <...> внушает мне все большие опасения в адекватности (Зеленского. — Прим. ред.). <...> Раздражение, которое он, безусловно, вызывает своим хамоватым подходом <...> может привести к сокращению, а не увеличению поддержки", — объяснил заключенный по подозрению в государственной измене депутат.Он также предположил, что Зеленский намерен добиться очередного транша помощи американских политиков взамен на их поддержку в предвыборной гонке. При этом, подчеркнул Дубинский, "токсичность" главы киевского режима, которая пока влияет исключительно на Украину, может легко распространиться на Запад.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, выборы в США
На Украине возмутились "хамоватым подходом" Зеленского в США
Дубинский: хамское поведение Зеленского в США может навредить Украине
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Штаты, нацеленный на шантаж действующего главы Белого дома Джо Байдена и его преемников, скорее навредит Киеву, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Поездка Зеленского в Штаты <...> внушает мне все большие опасения в адекватности (Зеленского. — Прим. ред.). <...> Раздражение, которое он, безусловно, вызывает своим хамоватым подходом <...> может привести к сокращению, а не увеличению поддержки", — объяснил заключенный по подозрению в государственной измене депутат.
Он также предположил, что Зеленский намерен добиться очередного транша помощи американских политиков взамен на их поддержку в предвыборной гонке. При этом, подчеркнул Дубинский, "токсичность" главы киевского режима, которая пока влияет исключительно на Украину, может легко распространиться на Запад.
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