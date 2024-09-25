https://1prime.ru/20240925/ukraina-851768795.html

Четыре варианта завершения кризиса на Украине. Пока все идет к худшему

Четыре варианта завершения кризиса на Украине. Пока все идет к худшему - 25.09.2024, ПРАЙМ

Четыре варианта завершения кризиса на Украине. Пока все идет к худшему

Существует четыре основных сценария окончания боевых действий на Украине, однако Киев целенаправленно идет к развязыванию ядерной войны, говорится в материале... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T12:53+0300

2024-09-25T12:53+0300

2024-09-25T12:53+0300

политика

украина

ядерная война

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Существует четыре основных сценария окончания боевых действий на Украине, однако Киев целенаправленно идет к развязыванию ядерной войны, говорится в материале чешского издания Časopis argument.Так, первый сценарий предполагает победу одной из противоборствующих сторон и может произойти через стратегические прорывы, провалы армии или перевороты в Киеве или Москве.Второй сценарий предполагает прекращение боевых действий на текущей линии фронта и заключение перемирия, что может возникнуть из-за экономического или военного истощения сторон или под давлением третьих государств.Третий сценарий предполагает пакт России с Западом и зависит от помощи, которую Запад оказывает Украине. Четвертый сценарий предполагает эскалацию до уровня ядерной войны, хотя это не означает гарантированное взаимное уничтожение, заметили в издании."Концовка в виде полномасштабной ядерной войны положила бы конец боям на Украине тем, что уничтожила бы человечество. Но ядерная война не обязательно означает гарантированное взаимное уничтожение с помощью стратегических вооружений", - сказано в публикации.Вероятность каждого сценария зависит от различных факторов, таких как политическая ситуация, экономическое истощение сторон, международная поддержка и давление со стороны других стран. Окончательное разрешение конфликта может зависеть от усилий дипломатов и сохранения сдерживающих стратегий, заключил автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, ядерная война