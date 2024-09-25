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Выпуск грузовых вагонов в России в январе-августе вырос на 21,2 процента
Выпуск грузовых вагонов в России в январе-августе вырос на 21,2 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Выпуск грузовых вагонов в России в январе-августе вырос на 21,2 процента
Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2024 года выросло на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в частности, в августе... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:20+0300
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2024-09-25T19:20+0300
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грузовые вагоны
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2024 года выросло на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в частности, в августе – на 15,5%, следует из данных Росстата. Производство грузовых вагонов в абсолютных цифрах за восемь месяцев составило 48,1 тысячи единиц. За август данных в абсолютном выражении не приводится. Выпуск пассажирских вагонов за восемь месяцев увеличился на 0,4% - до 976 единиц, в том числе в августе – сократился на 21,1%. Производство электровозов за восемь месяцев увеличилось на 6,4% - до 216 единиц, в августе – на 10%. Выпуск тепловозов в январе-августе снизился на 22,5% - до 155 секций, в августе – на 40%. Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) прогнозировало в 2024 году рост выпуска грузовых вагонов в России на 20,9% по сравнению с прошлым годом - до 77 тысяч единиц.
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россия, росстат, грузовые вагоны, товарные вагоны
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Грузовые вагоны, товарные вагоны
Выпуск грузовых вагонов в России в январе-августе вырос на 21,2 процента
Росстат: производство грузовых вагонов в РФ в январе-августе выросло на 21,2%
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2024 года выросло на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в частности, в августе – на 15,5%, следует из данных Росстата.
Производство грузовых вагонов в абсолютных цифрах за восемь месяцев составило 48,1 тысячи единиц. За август данных в абсолютном выражении не приводится.
Выпуск пассажирских вагонов за восемь месяцев увеличился на 0,4% - до 976 единиц, в том числе в августе – сократился на 21,1%.
Производство электровозов за восемь месяцев увеличилось на 6,4% - до 216 единиц, в августе – на 10%. Выпуск тепловозов в январе-августе снизился на 22,5% - до 155 секций, в августе – на 40%.
Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) прогнозировало в 2024 году рост выпуска грузовых вагонов в России на 20,9% по сравнению с прошлым годом - до 77 тысяч единиц.
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