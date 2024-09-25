https://1prime.ru/20240925/vsu-851786402.html

"Зеленский признал". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ

"Зеленский признал". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Зеленский признал". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ

Владимир Зеленский, по сути, признал, что ВСУ более неспособны продолжать ведение боевых действий. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T23:51+0300

2024-09-25T23:51+0300

2024-09-25T23:51+0300

политика

запад

украина

владимир зеленский

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поддержка украины

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, по сути, признал, что ВСУ более неспособны продолжать ведение боевых действий. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, "сам Зеленский сейчас признал", что ситуация становится критической для Украины и продолжает делать "такие признания, которые он никогда не делал раньше". "Он говорит, что Украина не может продолжать воевать так, как сейчас, что она почти исчерпала свои ресурсы", — добавил Меркурис.Эксперт также отметил, что хотя Зеленский и делает такие признания, но при этом все равно продолжает говорить о так называемом плане победы и верить, что если Украину примут в НАТО, то она якобы сможет победить Россию и вернуть утраченные ранее территории.Меркурис считает, что сейчас вряд ли кто-то, кроме нескольких человек в СМИ, по-прежнему верит, что нечто подобное может случиться в реальности.

https://1prime.ru/20240925/ukraina-851768795.html

запад

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запад, украина, владимир зеленский, всу, поддержка украины