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"Зеленский признал". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ - 25.09.2024, ПРАЙМ
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"Зеленский признал". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
"Зеленский признал". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Зеленский признал". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
Владимир Зеленский, по сути, признал, что ВСУ более неспособны продолжать ведение боевых действий. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T23:51+0300
2024-09-25T23:51+0300
политика
запад
украина
владимир зеленский
всу
поддержка украины
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, по сути, признал, что ВСУ более неспособны продолжать ведение боевых действий. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, "сам Зеленский сейчас признал", что ситуация становится критической для Украины и продолжает делать "такие признания, которые он никогда не делал раньше". "Он говорит, что Украина не может продолжать воевать так, как сейчас, что она почти исчерпала свои ресурсы", — добавил Меркурис.Эксперт также отметил, что хотя Зеленский и делает такие признания, но при этом все равно продолжает говорить о так называемом плане победы и верить, что если Украину примут в НАТО, то она якобы сможет победить Россию и вернуть утраченные ранее территории.Меркурис считает, что сейчас вряд ли кто-то, кроме нескольких человек в СМИ, по-прежнему верит, что нечто подобное может случиться в реальности.
https://1prime.ru/20240925/ukraina-851768795.html
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запад, украина, владимир зеленский, всу, поддержка украины
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, поддержка Украины
23:51 25.09.2024
 
"Зеленский признал". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ

Меркурис: Зеленский фактически признал, что ВСУ не могут продолжать воевать

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, по сути, признал, что ВСУ более неспособны продолжать ведение боевых действий. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
По его словам, "сам Зеленский сейчас признал", что ситуация становится критической для Украины и продолжает делать "такие признания, которые он никогда не делал раньше".
"Он говорит, что Украина не может продолжать воевать так, как сейчас, что она почти исчерпала свои ресурсы", — добавил Меркурис.
Эксперт также отметил, что хотя Зеленский и делает такие признания, но при этом все равно продолжает говорить о так называемом плане победы и верить, что если Украину примут в НАТО, то она якобы сможет победить Россию и вернуть утраченные ранее территории.
Меркурис считает, что сейчас вряд ли кто-то, кроме нескольких человек в СМИ, по-прежнему верит, что нечто подобное может случиться в реальности.
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ПолитикаЗАПАДУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУподдержка Украины
 
 
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