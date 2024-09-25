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Минфин предложил повысить предельную базу по страховым взносам
Минфин предложил повысить предельную базу по страховым взносам - 25.09.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил повысить предельную базу по страховым взносам
Минфин РФ предложил повысить на 24% - до 2,759 миллиона рублей - в следующем году предельную базу для исчисления страховых взносов, проект соответствующего... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:39+0300
2024-09-25T12:39+0300
2024-09-25T12:39+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил повысить на 24% - до 2,759 миллиона рублей - в следующем году предельную базу для исчисления страховых взносов, проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Предельная база – это совокупная годовая величина выплат работнику, с которых работодатель обязан заплатить страховые взносы по основной ставке 30%. После превышения предельной базы применяется пониженная ставка в 15,1%. Размер предельной базы страховых взносов правительство индексирует ежегодно, его рассчитывает Минфин по формуле, которая привязана к официальному прогнозу роста средней заработной платы на следующий год. В текущем году предельная база составляет 2,225 миллиона рублей. В пояснительной записке к документу Минфин отмечает, что, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2025 году составит 99,952 тысячи рублей. "Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов в отношении каждого физического лица в 2025 году с учетом применения коэффициента в размере 2,3 составит: 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,2 рубля, с учетом округления, предусмотренного пунктом 6 статьи 421 Кодекса, – 2 759 000 рублей", - говорится в документе.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин предложил повысить предельную базу по страховым взносам
Минфин: база по страховым взносам на 2025 год вырастет на 24%, до 2,759 млн руб
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил повысить на 24% - до 2,759 миллиона рублей - в следующем году предельную базу для исчисления страховых взносов, проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Предельная база – это совокупная годовая величина выплат работнику, с которых работодатель обязан заплатить страховые взносы по основной ставке 30%. После превышения предельной базы применяется пониженная ставка в 15,1%.
Размер предельной базы страховых взносов правительство индексирует ежегодно, его рассчитывает Минфин по формуле, которая привязана к официальному прогнозу роста средней заработной платы на следующий год. В текущем году предельная база составляет 2,225 миллиона рублей.
В пояснительной записке к документу Минфин отмечает, что, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2025 году составит 99,952 тысячи рублей.
"Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов в отношении каждого физического лица в 2025 году с учетом применения коэффициента в размере 2,3 составит: 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,2 рубля, с учетом округления, предусмотренного пунктом 6 статьи 421 Кодекса, – 2 759 000 рублей", - говорится в документе.