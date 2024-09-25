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Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение
Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение - 25.09.2024, ПРАЙМ
Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение
Задержанным по делу о нападении на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение, следует из судебных документов. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T07:07+0300
2024-09-25T07:07+0300
2024-09-25T07:07+0300
происшествия
wildberries
стрельба
басманный суд
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Задержанным по делу о нападении на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение, следует из судебных документов.Ранее Басманный суд Москвы арестовал 30 подозреваемых в нападении. Им предъявлены обвинения в убийстве, а также покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Согласно данным, три из пяти совершенных подсудимыми преступлений предполагают пожизненное заключение под стражу. При этом отягощающим обстоятельством стал тот факт, что нападавшие "осознанно" действовали "против общественной безопасности и общественного порядка". По мнению правоохранительных органов, это свидетельствует об их невозможности контролировать собственное поведение. Ранее стало известно, что в офисе маркетплейса, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Сообщается о семи пострадавших и двух погибших.
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wildberries, стрельба, басманный суд
Происшествия, Wildberries, стрельба, Басманный суд
Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение
30 фигурантов дела о нападении на офис WB могут получить пожизненное заключение
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Задержанным по делу о нападении на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение, следует из судебных документов.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал 30 подозреваемых в нападении. Им предъявлены обвинения в убийстве, а также покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
Согласно данным, три из пяти совершенных подсудимыми преступлений предполагают пожизненное заключение под стражу. При этом отягощающим обстоятельством стал тот факт, что нападавшие "осознанно" действовали "против общественной безопасности и общественного порядка". По мнению правоохранительных органов, это свидетельствует об их невозможности контролировать собственное поведение.
Ранее стало известно, что в офисе маркетплейса, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Сообщается о семи пострадавших и двух погибших.
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