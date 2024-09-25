https://1prime.ru/20240925/wb-851760602.html

Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение

Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение - 25.09.2024, ПРАЙМ

Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение

Задержанным по делу о нападении на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение, следует из судебных документов. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T07:07+0300

2024-09-25T07:07+0300

2024-09-25T07:07+0300

происшествия

wildberries

стрельба

басманный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/12/851653597_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8f3fa1f3be791e4830b75c17a297f294.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Задержанным по делу о нападении на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение, следует из судебных документов.Ранее Басманный суд Москвы арестовал 30 подозреваемых в нападении. Им предъявлены обвинения в убийстве, а также покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Согласно данным, три из пяти совершенных подсудимыми преступлений предполагают пожизненное заключение под стражу. При этом отягощающим обстоятельством стал тот факт, что нападавшие "осознанно" действовали "против общественной безопасности и общественного порядка". По мнению правоохранительных органов, это свидетельствует об их невозможности контролировать собственное поведение. Ранее стало известно, что в офисе маркетплейса, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Сообщается о семи пострадавших и двух погибших.

https://1prime.ru/20240923/figuranty-851726460.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, стрельба, басманный суд