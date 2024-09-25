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Yandex Cloud намерен вдвое увеличить инвестиции в развитие

Yandex Cloud намерен вдвое увеличить инвестиции в развитие - 25.09.2024, ПРАЙМ

Yandex Cloud намерен вдвое увеличить инвестиции в развитие

Облачная платформа Yandex Cloud планирует в 2025-2026 годах почти вдвое увеличить инвестиции в развитие - до 42 миллиардов рублей, сообщила компания на своем... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T15:07+0300

2024-09-25T15:07+0300

2024-09-25T15:07+0300

экономика

россия

yandex cloud

инвестиции

развитие

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Облачная платформа Yandex Cloud планирует в 2025-2026 годах почти вдвое увеличить инвестиции в развитие - до 42 миллиардов рублей, сообщила компания на своем сайте для инвесторов. "В 2025–2026 годах на развитие уже существующих и создание новых сервисов и технологий будет выделено 42 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2023–2024 годах, когда траты составили 22 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Увеличение объема инвестиций компания объясняет высокими темпами развития платформы, увеличением количества пользователей, а также расширением списка приоритетных для Yandex Cloud направлений. Среди них платформа выделила сервисы для работы с искусственным интеллектом, сервисы для управления информационной безопасностью и средства обеспечения полного цикла разработки и сопровождения IT-продуктов. Для развития технологий работы искусственного интеллекта компания продолжит заниматься расширением инструментария платформы AI Studio, позволяющей создавать приложения на базе различных ИИ-технологий "Яндекса" в рамках единого интерфейса. Также Yandex Cloud планирует делиться собственными практиками по внедрению ИИ, чтобы помочь компаниям быстрее получать бизнес-эффект от использования таких технологий в цифровых продуктах. В качестве решения проблемы информационной безопасности Yandex Cloud представила единую приборную панель Security Deck, позволяющую управлять защитой облачной инфраструктуры и наблюдать за ключевыми параметрами. При этом компания продолжит развивать уже существующие решения, например, сервисы для защиты от DDoS-атак, и будет создавать совершенно новые. Другой приоритетной задачей в компании назвали совершенствование новой платформы SourceCraft, обеспечивающей автоматизацию полного цикла для разработки и сопровождения IT-продуктов. Одним из компонентов SourceCraft станет представленный ранее Yandex Code Assistant — ассистент для написания кода, созданный на базе нейронных сетей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, yandex cloud, инвестиции, развитие