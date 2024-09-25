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"Ужасный ход". В США назвали последствия визита Зеленского
"Ужасный ход". В США назвали последствия визита Зеленского - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Ужасный ход". В США назвали последствия визита Зеленского
Посещение главой киевского режима Владимиром Зеленским завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне стало роковой ошибкой для Украины, считает американский... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T08:06+0300
2024-09-25T08:06+0300
2024-09-25T08:06+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Посещение главой киевского режима Владимиром Зеленским завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне стало роковой ошибкой для Украины, считает американский политический обозреватель Бен Шапиро. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала."Они заставили его ездить по штату Пенсильвания буквально ведя избирательную кампанию в пользу Байдена и Харрис. <...> Этой ужасный ход со стороны Зеленского. <...> Одно из худших на моей памяти решений среди зарубежных политиков, которые полагаются на межпартийную поддержку в США", — подчеркнул он.Шапиро отметил, что таким образом Белый дом рассчитывал привлечь на свою сторону проживающих в этом штате американцев и поляков, настроенных против России. Кроме того, Пенсильвания считает одним из важнейших штатов при голосовании, поскольку победа в нем практически на 100% определяет победителя всей гонки.При этом, добавил эксперт, Зеленский не осознает ту роль, которую республиканцы играют в поддержке Украины. Подобные же действия и неприкрытая критика кандидатов от Республиканской партии могут серьезно подорвать помощь Киеву в случае победы Трампа.
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сша, украина, выборы в сша, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, выборы в США, Владимир Зеленский
"Ужасный ход". В США назвали последствия визита Зеленского
Журналист Шапиро: Зеленский совершил худшую ошибку, поехав на завод в Скрэнтон
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Посещение главой киевского режима Владимиром Зеленским завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне стало роковой ошибкой для Украины, считает американский политический обозреватель Бен Шапиро. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала
.
"Они заставили его ездить по штату Пенсильвания буквально ведя избирательную кампанию в пользу Байдена и Харрис. <...> Этой ужасный ход со стороны Зеленского. <...> Одно из худших на моей памяти решений среди зарубежных политиков, которые полагаются на межпартийную поддержку в США", — подчеркнул он.
Шапиро отметил, что таким образом Белый дом рассчитывал привлечь на свою сторону проживающих в этом штате американцев и поляков, настроенных против России. Кроме того, Пенсильвания считает одним из важнейших штатов при голосовании, поскольку победа в нем практически на 100% определяет победителя всей гонки.
При этом, добавил эксперт, Зеленский не осознает ту роль, которую республиканцы играют в поддержке Украины. Подобные же действия и неприкрытая критика кандидатов от Республиканской партии могут серьезно подорвать помощь Киеву в случае победы Трампа.
На Украине возмутились "хамоватым подходом" Зеленского в США