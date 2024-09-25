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"Пора бить тревогу". У Зеленского появился новый повод для беспокойства

"Пора бить тревогу". У Зеленского появился новый повод для беспокойства - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Пора бить тревогу". У Зеленского появился новый повод для беспокойства

У Владимира Зеленского есть повод для беспокойства, так как он видит, что поддержка от западных союзников ослабевает. Таким мнением на своем YouTube-канале... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T16:24+0300

2024-09-25T16:24+0300

2024-09-25T16:24+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского есть повод для беспокойства, так как он видит, что поддержка от западных союзников ослабевает. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский эксперт Александр Меркурис."У Зеленского есть повод бить тревогу из-за того, что он, несомненно, видит, как ослабевает поддержка в Европе, и, конечно, он также должен беспокоиться о том, что произойдет в Соединенных Штатах", — заметил эксперт.Меркурис подчеркнул, что Украина проигрывает на поле боя. Зеленский предлагает свой план победы, но западные страны не примут его.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского по принуждению России к миру фатальной ошибкой и предупредил о последствиях для Киева. На заседании Совета Безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех, кто хочет провести переговоры с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.

https://1prime.ru/20240925/bankrot-851770128.html

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украина, владимир зеленский