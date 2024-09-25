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Цена золота обновила исторический максимум

Цена золота обновила исторический максимум - 25.09.2024, ПРАЙМ

Цена золота обновила исторический максимум

Стоимость золота растет в среду утром, достигая очередного исторического рекорда четвертую торговую сессию подряд, цена всего 5 долларов не достигла круглой... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T07:50+0300

2024-09-25T07:50+0300

2024-09-25T07:50+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром, достигая очередного исторического рекорда четвертую торговую сессию подряд, цена всего 5 долларов не достигла круглой отметки в 2 700 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,55 доллара, или на 0,21%, до 2 682,6 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов цена золота достигла нового исторического уровня - 2 694,75 доллара за унцию. Декабрьский фьючерс на серебро снижается на 0,63%, до 32,227 доллара за унцию. Днем ранее цена золота также обновило рекорд, максимально достигая 2 689,4 доллара за унцию. Золото побивает рекорды четвертую торговую сессию подряд. Череда рекордов началась после объявления результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам сентябрьского заседания в среду Федрезерв впервые с 2020 года понизила учетную ставку - и сразу на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. После объявления результатов заседания цена золота обновила исторический рекорд, поднявшись до 2 650 долларов за тройскую унцию.

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