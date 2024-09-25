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Эксперт ожидает остановки роста цены на золото к середине октября

Эксперт ожидает остановки роста цены на золото к середине октября - 25.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт ожидает остановки роста цены на золото к середине октября

Рост цен на золото может остановиться к середине октября на уровне 2850 долларов за тройскую унцию, если сохранится закономерность трехмесячных циклов покупок... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T18:02+0300

2024-09-25T18:02+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рост цен на золото может остановиться к середине октября на уровне 2850 долларов за тройскую унцию, если сохранится закономерность трехмесячных циклов покупок драгоценного металла, такое мнение выразил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. В среду по состоянию на 17.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,7 доллара, до 2 686,7 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость золота достигла нового исторического уровня - 2 694,75 доллара за унцию. "Не стоит забывать, что цена на золото растет волнами. В текущем году просматриваются трехмесячные циклы покупок. Рост наблюдался с середины февраля по середину апреля. Затем последовал трехмесячный период стагнации, сменившийся новой волной покупок. В случае продолжения этой закономерности рост цен на золото способен приостановиться к середине октября в районе 2850 долларов", - сказал эксперт. По мнению Манжоса, наблюдается отсроченная реакция на завершающийся период высокой долларовой инфляции. Восходящее движение в фьючерсах на золото неспешно развивается еще с октября 2023 года, позитивная тенденция может продолжиться в течение нескольких ближайших месяцев, считает эксперт. "Сценарий достижения уровня 3000 долларов за тройскую унцию к концу 2024 года выглядит слишком оптимистичным. Но заход в диапазон 2800-2900 долларов в течение трех ближайших месяцев вполне вероятен", - подытожил Манжос.

https://1prime.ru/20240922/zoloto-851704164.html

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