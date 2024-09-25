https://1prime.ru/20240925/zoloto-851781877.html
Золото дорожает шестую торговую сессию подряд
Золото дорожает шестую торговую сессию подряд - 25.09.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает шестую торговую сессию подряд
Стоимость золота растет в среду вечером, шестую торговую сессию подряд находится в плюсе, следует из данных торгов. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T18:50+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, шестую торговую сессию подряд находится в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 18.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,8 доллара, или на 0,26%, до 2 683,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,53%, до 32,258 доллара за унцию. За предыдущие пять торговых сессий золото подорожало более чем на 3%, показатель несколько раз обновлял исторический максимум. Трейдеры продолжают оценивать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая на прошлой неделе впервые за четыре года понизила учетную ставку. Рынки пытаются прогнозировать дальнейшие действия регулятора. По данным CME Group, 59% аналитиков ждут еще одного понижения ставки в ноябре - на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. Решения ФРС отражаются на динамике золота. В четверг будет опубликована окончательная оценка квартального роста экономики США. Промежуточная оценка показала, что американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 2,8% в пересчете на год. Статистика также может повлиять на котировки драгоценного металла.
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биржевые цены на золото, биржевые торги, биржа comex
Экономика, биржевые цены на золото, биржевые торги, биржа Comex
Золото дорожает шестую торговую сессию подряд
Золото дорожает на бирже Comex шестую торговую сессию подряд
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, шестую торговую сессию подряд находится в плюсе, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,8 доллара, или на 0,26%, до 2 683,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,53%, до 32,258 доллара за унцию.
За предыдущие пять торговых сессий золото подорожало более чем на 3%, показатель несколько раз обновлял исторический максимум.
Трейдеры продолжают оценивать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая на прошлой неделе впервые за четыре года понизила учетную ставку. Рынки пытаются прогнозировать дальнейшие действия регулятора. По данным CME Group, 59% аналитиков ждут еще одного понижения ставки в ноябре - на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. Решения ФРС отражаются на динамике золота.
В четверг будет опубликована окончательная оценка квартального роста экономики США. Промежуточная оценка показала, что американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 2,8% в пересчете на год. Статистика также может повлиять на котировки драгоценного металла.
Эксперт ожидает остановки роста цены на золото к середине октября