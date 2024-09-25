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Золото дорожает шестую торговую сессию подряд

Золото дорожает шестую торговую сессию подряд - 25.09.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает шестую торговую сессию подряд

Стоимость золота растет в среду вечером, шестую торговую сессию подряд находится в плюсе, следует из данных торгов. | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T18:50+0300

2024-09-25T18:50+0300

2024-09-25T18:50+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, шестую торговую сессию подряд находится в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 18.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,8 доллара, или на 0,26%, до 2 683,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,53%, до 32,258 доллара за унцию. За предыдущие пять торговых сессий золото подорожало более чем на 3%, показатель несколько раз обновлял исторический максимум. Трейдеры продолжают оценивать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая на прошлой неделе впервые за четыре года понизила учетную ставку. Рынки пытаются прогнозировать дальнейшие действия регулятора. По данным CME Group, 59% аналитиков ждут еще одного понижения ставки в ноябре - на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. Решения ФРС отражаются на динамике золота. В четверг будет опубликована окончательная оценка квартального роста экономики США. Промежуточная оценка показала, что американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 2,8% в пересчете на год. Статистика также может повлиять на котировки драгоценного металла.

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биржевые цены на золото, биржевые торги, биржа comex